Глава правящей партии Италии сообщил о заражении коронавирусом

Лидер входящей в правящую коалицию Демократической партии Италии Никола Дзингаретти сообщил, что заразился новым типом коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом он написал в своем аккаунте в Twitter.

Он рассказал, что узнал о своем диагнозе от врачей. «Я в порядке, но мне придется остаться дома на следующие несколько дней», — отметил политик. Дзингаретти сообщил, что продолжит работать из дома.

По данным Минздрава Италии на 6 марта, число случаев заражения новым коронавирусом в стране достигло 3916 человек, а число погибших — 197. Помимо этого 523 человека выздоровели. Больше всего заболевших находится в Ломбардии — 2612 человек.

Случаи заражения новым коронавирусом, вспышку которого впервые зафиксировали в Китае, выявили в Японии, Южной Корее, США, Франции, Германии, Иране, России и других государствах. По данным Всемирной организации здравоохранения, всего в мире вирусом заразились более 98 тыс. человек и еще 3380 умерли. Согласно информации SCMP, число заболевших превысило 102 тыс. человек, а число жертв коронавируса — 3,5 тыс.