Глава итальянского региона Пьемонт заразился коронавирусом

Глава итальянского региона Пьемонт Альберто Чирио сообщил, что заразился коронавирусом 2019-nCoV. Его заявление приводит издание RAI News.

По словам Чирио, болезнь у него протекает без симптомов, сам он чувствует себя хорошо. Его заражение коронавирусом не повлияет на работу администрации Пьемонта.

Сейчас Чирио изолирован у себя дома вместе с женой и двумя детьми. Он продолжает работать удаленно.

Ранее, 7 марта, глава Демократической партии Италии Никола Дзингаретти также заявил, что узнал от врачей о положительном диагнозе на коронавирус 2019-nCoV. Политик сообщил, что в течение нескольких дней ему придется побыть на карантине дома, откуда он продолжит заниматься своей работой.

По данным американского Университета Джона Хопкинса, на данный момент в Италии 5883 подтвержденных случая заражения китайским вирусом. При этом в стране уже выздоровели 589 человек. 233 заболевших погибли.