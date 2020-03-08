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Глава итальянского региона Пьемонт заразился коронавирусом

Глава итальянского региона Пьемонт Альберто Чирио сообщил, что заразился коронавирусом 2019-nCoV. Его заявление приводит издание RAI News.

По словам Чирио, болезнь у него протекает без симптомов, сам он чувствует себя хорошо. Его заражение коронавирусом не повлияет на работу администрации Пьемонта.

Сейчас Чирио изолирован у себя дома вместе с женой и двумя детьми. Он продолжает работать удаленно.

Ранее, 7 марта, глава Демократической партии Италии Никола Дзингаретти также заявил, что узнал от врачей о положительном диагнозе на коронавирус 2019-nCoV. Политик сообщил, что в течение нескольких дней ему придется побыть на карантине дома, откуда он продолжит заниматься своей работой.

По данным американского Университета Джона Хопкинса, на данный момент в Италии 5883 подтвержденных случая заражения китайским вирусом. При этом в стране уже выздоровели 589 человек. 233 заболевших погибли.

Из-за вспышки коронавируса премьер-министр Италии Джузеппе Конте с 8 марта ограничил въезд и выезд из северных провинций страны и Ломбардии. Предварительно запрет продлится до 3 апреля.

Теги: Италия, коронавирус, заражение
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