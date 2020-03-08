Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
ФутурологияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Футурология
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 7 марта
USD ЦБ: 67,52 (+1,33) Quote, 06 мар, 14:01
Курс евро на 7 марта
EUR ЦБ: 75,84 (+2,16) Quote, 06 мар, 14:01
Голикова назвала раздутой ситуацию вокруг коронавируса в России Общество, 16:54 Защита заявила о планах семьи подозреваемого помочь родным убитого Общество, 16:51 Папа Римский впервые провел воскресную проповедь по видеотрансляции Общество, 16:42 Власти Москвы предупредили об уголовном наказании за нарушение карантина Общество, 15:57 В России выявили еще три случая заражения коронавирусом Общество, 15:35 «Победа» решила отменить рейсы в Италию до конца марта Общество, 15:31 Глава итальянского региона Пьемонт заразился коронавирусом Общество, 15:17 В Австралии отказались комментировать данные о планах следствия по MH17 Политика, 15:09 Путин объяснил идею ограничить число президентских сроков Политика, 15:03 Мать убитого в Петербурге школьника заявила о несчастном случае Общество, 15:00 Менеджер Нурмагомедова назвал условие для боя с Макгрегором Спорт, 14:50 Москва из-за коронавируса закупила лекарства на ₽100 млн Общество, 14:42 Этап «Формулы-1» в Бахрейне пройдет без зрителей из-за коронавируса Спорт, 14:02 Зеленский назвал переговоры с Путиным «жесткими и сложными» Политика, 13:51
Вирус из Китая ,  
0 

В России выявили еще три случая заражения коронавирусом

Это жители Московской, Белгородской и Калининградской областей. Все они вернулись после посещения Италии. Число зарегистрированных на территории России случаев заражения коронавирусом достигло 17
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

В России зафиксированы три новых случая заражения коронавирусом, сообщили журналистам в оперативном штабе. Заболевшие — жители Московской, Белгородской и Калининградской областей, все они посещали Италию в последние две недели.

Сейчас они находятся в инфекционных боксах, заражение коронавирусом подтверждено «в установленном порядке», сообщает оперштаб.

Власти устанавливают круг людей, с которыми контактировали заболевшие, они будут помещены под медицинское наблюдение.

По данным оперативного штаба, в России на сегодняшний день зарегистрировано 17 случаев заражения коронавирусом — два у граждан Китая, один у гражданина Италии и 14 случаев у граждан России. Из общего числа зараженных уже выписались двое граждан Китая в феврале и один гражданин России в марте. Все они прошли лечение и выздоровели. Также выписаны граждане России, которые были эвакуированы с лайнера Diamond Princess, когда он был пришвартован у берегов Японии.

Власти Москвы предупредили об уголовном наказании за нарушение карантина
Общество

Италия вошла в список стран, после посещения которых все прибывающие в Москву граждане обязаны соблюдать двухнедельную самоизоляцию на дому, говорится в указе мэра Москвы от 5 марта. Кроме Италии, в перечне значатся Китай, Южная Корея, Иран, Франция, Германия и Испания. Власти Москвы разъяснили, что самоизоляция предусматривает запрет на посещение работы, учебы, а также обязательство как можно меньше посещать общественные места. При появлении первых симптомов заболевания необходимо обратиться за медицинской помощью на дому без посещения больниц.

Ранее Роспотребнадзор рекомендовал россиянам воздержаться от посещения Италии и других стран с высоким уровнем заражения коронавирусом до стабилизации обстановки. Также российские авиакомпании стали сокращать количество рейсов в Италию из-за снижения спроса и запрета властей страны на въезд и выезд из отдельных провинций. О подобных ограничениях рейсов объявили «Аэрофлот», Utair и «Победа».

Всего в мире новым типом коронавируса заразились свыше 105 тыс. человек, большая часть случаев — свыше 80 тыс. — зарегистрирована в Китае. Жертвами пневмонии, которую вызывает вирус, стали 3597 человек.

Автор: Мария Лисицына
Теги: коронавирус, оперативный штаб
Материалы по теме
Глава итальянского региона Пьемонт заразился коронавирусом
Общество
Додон прервал визит в Москву из-за появления коронавируса в Молдавии
Общество
Премьер-министр Италии закрыл 14 провинций из-за коронавируса
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter