В России выявили еще три случая заражения коронавирусом

Это жители Московской, Белгородской и Калининградской областей. Все они вернулись после посещения Италии. Число зарегистрированных на территории России случаев заражения коронавирусом достигло 17

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

В России зафиксированы три новых случая заражения коронавирусом, сообщили журналистам в оперативном штабе. Заболевшие — жители Московской, Белгородской и Калининградской областей, все они посещали Италию в последние две недели.

Сейчас они находятся в инфекционных боксах, заражение коронавирусом подтверждено «в установленном порядке», сообщает оперштаб.

Власти устанавливают круг людей, с которыми контактировали заболевшие, они будут помещены под медицинское наблюдение.

По данным оперативного штаба, в России на сегодняшний день зарегистрировано 17 случаев заражения коронавирусом — два у граждан Китая, один у гражданина Италии и 14 случаев у граждан России. Из общего числа зараженных уже выписались двое граждан Китая в феврале и один гражданин России в марте. Все они прошли лечение и выздоровели. Также выписаны граждане России, которые были эвакуированы с лайнера Diamond Princess, когда он был пришвартован у берегов Японии.