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В России начал действовать «двойной» полис ОСАГО

Теперь информацию о полисе каско можно будет указать на обратной стороне договора ОСАГО, не составляя отдельного документа
Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

В России стал действовать новый формат полиса обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО). Соответствующее указание Центробанка опубликовано на сайте регулятора.

Согласно новым правилам, данные о договоре каско можно будет указать на обратной стороне полиса ОСАГО, а заключать его в виде отдельного документа при этом не понадобится.

Однако для полиса нового формата есть ряд условий: он должен включать риски утраты (гибели) или повреждения транспортного средства, а франшиза может составлять не более 20% страховой выплаты.

Такой договор каско будет действовать, пока работает полис ОСАГО. При этом отказаться от добровольного автострахования можно, не расторгая договора ОСАГО.

«Двойной» полис можно приобрести как в бумажном, так и электронном виде. Копию последнего, согласно внесенным в ПДД поправкам, с начала января россияне при проверке могут показать на смартфоне, в то время как раньше они были обязаны возить с собой бумажную версию.

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По данным Центробанка, самый высокий риск мошенничества с ОСАГО наблюдается в девяти российских регионах, все из которых находятся на Северном Кавказе. В список регулятора вошли Карачаево-Черкесия, Дагестан, Адыгея, Северная Осетия, Ставропольский и Краснодарский края, а также Чечня, Кабардино-Балкария и Ингушетия.

МВД, в свою очередь, для борьбы с мошенничеством на рынке ОСАГО предложило привлечь частных детективов. Соответствующие поправки ведомство поручило разработать Российскому союзу автостраховщиков и ЦБ.

Автор: Виктория Полякова
Теги: ОСАГО, автострахование, каско
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