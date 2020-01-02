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В России разрешили показывать при проверке электронный полис ОСАГО
Внесенные в ПДД поправки позволяют водителям, оформившим электронный полис ОСАГО, при проверке показать его копию на смартфоне либо на бумаге. Раньше его владельцев обязывали возить с собой бумажную версию
Фото: Нина Зотина / РИА Новости

В России вступили силу поправки к Правилам дорожного движения, позволяющие водителям, оформившим электронный полис ОСАГО, предъявлять его сотрудникам ГИБДД как в виде бумажной распечатки, так и на электронных носителях. Соответствующее постановление правительства опубликовано на официальном портале правовой информации.

Раньше обладатели e-ОСАГО должны были иметь при себе бумажную копию электронного полиса. Законопроект, упрощающий процедуру подтверждения полиса, разработали в августе прошлого года.

Для проверки подлинности ОСАГО инспекторы теперь будут запрашивать сведения в автоматизированной информационной системе обязательного страхования. В МВД отмечали, что поправки ввели в соответствии с нормами федерального закона об ОСАГО.

Водителям разрешат предъявлять e-ОСАГО на смартфонах и планшетах
Общество

В 2019 году власти решили усилить контроль за оформлением полисов ОСАГО, запустив в тестовом режиме в Москве проверку его наличия с помощью дорожных камер. Водителей, у которых система не обнаружила документа, при этом не штрафовали, как писал «Коммерсантъ». Вместо этого столичная ГИБДД направляла им письма с рекомендацией оформить ОСАГО. При наличии страховки и ошибки системы им советовали обратиться в РСА. Власти, однако, предупредили, что по окончании тестового периода начнут штрафовать на 800 руб. тех, кто так и не оформил полис ОСАГО.

Автор: Гаяна Демурина
Теги: е-ОСАГО, водители, проверка, автостраховка
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