Банк России назвал регионы с самым высоким риском мошенничества с ОСАГО

ЦБ назвал девять регионов с самыми высокими рисками противоправных действий при продаже полисов ОСАГО или взыскании премии по ним. Большинство из них на Кавказе. Страховщики помещают в «красную зону» в два раза больше регионов

Фото: Владимир Гердо / ТАСС

По данным на 1 октября 2019 года, в девяти регионах оформление полисов ОСАГО и урегулирование убытков по страховым случаям было чревато повышенными рисками мошенничества со стороны участников рынка, следует из первого мониторинга ЦБ в этой сфере. Речь идет о Карачаево-Черкесии, Дагестане, Краснодарском крае, Адыгее, Северной Осетии, Ставропольском крае, Чечне, Кабардино-Балкарии и Ингушетии.

Как ЦБ оценивал риски мошенничества в регионах

При оценке регулятор опирался на официальные данные страховщиков и анализировал три показателя.

Частоту страховых случаев (отношение числа урегулированных убытков к числу заключенных договоров ОСАГО). Ее резкие колебания могут говорить о том, что обстоятельства страховых случаев могут фальсифицироваться, а масштабы повреждений — умышленно завышаться, а также о том, что водители не оформляют полисы ОСАГО или покупают фальшивые. Критически часто — в полтора раза выше, чем в среднем по России (5,7%), — страховые случаи фиксируются в Дагестане.

(отношение числа урегулированных убытков к числу заключенных договоров ОСАГО). Ее резкие колебания могут говорить о том, что обстоятельства страховых случаев могут фальсифицироваться, а масштабы повреждений — умышленно завышаться, а также о том, что водители не оформляют полисы ОСАГО или покупают фальшивые. Критически часто — в полтора раза выше, чем в среднем по России (5,7%), — страховые случаи фиксируются в Дагестане. Среднюю выплату (отношение суммарных страховых выплат, включая судебные, к числу урегулированных страховых событий за год). На показатель влияет увеличение объемов страховых выплат по завышенным требованиям, в том числе на основании недостоверных заключений о размере реального ущерба транспортному средству. В среднем по России она составляет 63 тыс. руб., в Северной Осетии она в 2,2 раза выше (136,8 тыс. руб.), в Карачаево-Черкесии — в 1,9 раза (118,3 тыс. руб.), а в Адыгее составляет 101,8 тыс. руб.

(отношение суммарных страховых выплат, включая судебные, к числу урегулированных страховых событий за год). На показатель влияет увеличение объемов страховых выплат по завышенным требованиям, в том числе на основании недостоверных заключений о размере реального ущерба транспортному средству. В среднем по России она составляет 63 тыс. руб., в Северной Осетии она в 2,2 раза выше (136,8 тыс. руб.), в Карачаево-Черкесии — в 1,9 раза (118,3 тыс. руб.), а в Адыгее составляет 101,8 тыс. руб. Скользящий коэффициент выплат (отношение страховых выплат к страховым премиям в процентах). Его повышают любые противоправные действия, как при урегулировании убытков, так и при продажах полисов, включая полное или частичное присвоение страховой премии. Критически высок этот показатель в Дагестане (192%) — в три раза выше среднего по России (65,54%), а также в Северной Осетии (185,8%), Карачаево-Черкесии (180,8%) и Адыгее (114,8%).

По каждому из трех показателей, в зависимости от того, насколько сильно он отклоняется от общероссийского, ЦБ присвоил региону штрафной балл — 0, 0,5, 1, 1,5 или 2. Затем суммировал баллы и поделил регионы на три группы: в «красной зоне» оказались девять субъектов с суммой баллов от 4 до 7, в «желтой зоне» — 24 региона, набравших от 1,01 до 3,99, в том числе Москва, в «зеленой зоне» — регионы с показателем от 0 до 1.