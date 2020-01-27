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Банк России назвал регионы с самым высоким риском мошенничества с ОСАГО

ЦБ назвал девять регионов с самыми высокими рисками противоправных действий при продаже полисов ОСАГО или взыскании премии по ним. Большинство из них на Кавказе. Страховщики помещают в «красную зону» в два раза больше регионов
Фото: Владимир Гердо / ТАСС

По данным на 1 октября 2019 года, в девяти регионах оформление полисов ОСАГО и урегулирование убытков по страховым случаям было чревато повышенными рисками мошенничества со стороны участников рынка, следует из первого мониторинга ЦБ в этой сфере. Речь идет о Карачаево-Черкесии, Дагестане, Краснодарском крае, Адыгее, Северной Осетии, Ставропольском крае, Чечне, Кабардино-Балкарии и Ингушетии.

Как ЦБ оценивал риски мошенничества в регионах

При оценке регулятор опирался на официальные данные страховщиков и анализировал три показателя.

  • Частоту страховых случаев (отношение числа урегулированных убытков к числу заключенных договоров ОСАГО). Ее резкие колебания могут говорить о том, что обстоятельства страховых случаев могут фальсифицироваться, а масштабы повреждений — умышленно завышаться, а также о том, что водители не оформляют полисы ОСАГО или покупают фальшивые. Критически часто — в полтора раза выше, чем в среднем по России (5,7%), — страховые случаи фиксируются в Дагестане.
  • Среднюю выплату (отношение суммарных страховых выплат, включая судебные, к числу урегулированных страховых событий за год). На показатель влияет увеличение объемов страховых выплат по завышенным требованиям, в том числе на основании недостоверных заключений о размере реального ущерба транспортному средству. В среднем по России она составляет 63 тыс. руб., в Северной Осетии она в 2,2 раза выше (136,8 тыс. руб.), в Карачаево-Черкесии — в 1,9 раза (118,3 тыс. руб.), а в Адыгее составляет 101,8 тыс. руб.
  • Скользящий коэффициент выплат (отношение страховых выплат к страховым премиям в процентах). Его повышают любые противоправные действия, как при урегулировании убытков, так и при продажах полисов, включая полное или частичное присвоение страховой премии. Критически высок этот показатель в Дагестане (192%) — в три раза выше среднего по России (65,54%), а также в Северной Осетии (185,8%), Карачаево-Черкесии (180,8%) и Адыгее (114,8%).

По каждому из трех показателей, в зависимости от того, насколько сильно он отклоняется от общероссийского, ЦБ присвоил региону штрафной балл — 0, 0,5, 1, 1,5 или 2. Затем суммировал баллы и поделил регионы на три группы: в «красной зоне» оказались девять субъектов с суммой баллов от 4 до 7, в «желтой зоне» — 24 региона, набравших от 1,01 до 3,99, в том числе Москва, в «зеленой зоне» — регионы с показателем от 0 до 1.

Оценка страховщиков

Восемь самых рисковых регионов из девяти, кроме Ставропольского края, входят в «красную зону» и в рейтинге Российского союза автостраховщиков (РСА), который также делит регионы на «красную», «желтую» и «зеленую» зоны в зависимости от рисков мошенничества. Правда, РСА относит к «красной зоне» еще 12 субъектов: Приморский край, Волгоградскую, Липецкую, Нижегородскую, Владимирскую, Новосибирскую, Ростовскую и Архангельскую области, Камчатский и Хабаровский края, Башкирию и Марий Эл.

Отличия в рейтингах РСА и ЦБ объясняются разницей в методологии: в первом большую роль играет ситуация с судами в регионах и, в частности, отношение нестраховых судебных выплат [штрафы, неустойки и т.д.] к страховым, пояснил президент РСА Игорь Юргенс. По данным Российского союза автостраховщиков, с 1 октября 2018 года по 30 сентября 2019 года суды взыскали со страховщиков штрафов и неустоек по закону о защите прав потребителей на 8,26 млрд руб., еще 3,54 млрд пришлось на прочие судебные расходы, например оплату экспертиз. Таким образом, судебные расходы страховщиков, без учета самих выплат по страховкам, составили 11,8 млрд руб. и на треть превысили сумму собственно взысканных судами страховых сумм (8,78 млрд руб.).

Автор: Татьяна Ломская
Теги: ОСАГО, ЦБ
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