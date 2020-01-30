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МВД предложило привлечь сыщиков к борьбе с мошенничеством на рынке ОСАГО

В ведомстве считают, что Центробанку и РСА необходимо разработать изменения в законодательство, которые позволят привлекать к расследованию преступлений в этой сфере частных детективов
Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Министерство внутренних дел (МВД) выступило с предложением привлекать частных детективов к борьбе с мошенничеством на рынке обязательного страхования автогражданской ответственности (ОСАГО). Об этом пишут «Известия», ссылаясь на поступивший в Госдуму документ, подписанный замминистра МВД Михаилом Ваничкиным.

В нем говорится, что Центробанку совместно с Российским союзом автостраховщиков (РСА) следует разработать изменения в законодательство, которые позволят привлекать на аутсорсинг юридических и физических лиц для детективной деятельности по сбору доказательной базы при подаче заявлений в правоохранительные органы.

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Как отмечает газета, из документа следует, что ранее такое предложение ведомство высказывало в межведомственной рабочей группе по взаимодействию правоохранительных органов и страховых организаций.

Заместитель исполнительного директора РСА Сергей Ефремов сообщил изданию, что, согласно действующему законодательству, частные детективы имеют право проводить расследование в отношении страхователя только с его письменного согласия. Подобное, по словам Ефремова, невозможно. «Поэтому в настоящее время РСА совместно с ЦБ активно разрабатывают законопроект о страховой детективной деятельности», — отметил он, добавив, что внутри самих страховых компаний создаются подразделения по борьбе с мошенничеством.

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В пресс-службе Центробанка заявили «Известиям», что собранные частными сыщиками доказательства в настоящее время не могут служить основанием для возбуждения уголовного дела без дополнительной проверки. Наделение их, а также страховщиков соответствующими полномочиями будет содействовать раскрытию преступлений, считают в ЦБ.

27 января Центробанк назвал регионы с самым высоким риском мошенничества с ОСАГО. Согласно первому мониторингу Банка России в этой сфере, таких регионов оказалось девять. Речь идет о Карачаево-Черкесии, Дагестане, Краснодарском крае, Адыгее, Северной Осетии, Ставропольском крае, Чечне, Кабардино-Балкарии и Ингушетии. При оценке регулятор анализировал три показателя — частоту страховых случаев (отношение числа урегулированных убытков к числу заключенных договоров ОСАГО), среднюю выплату (отношение суммарных страховых выплат, включая судебные, к числу урегулированных страховых событий за год) и скользящий коэффициент выплат (отношение страховых выплат к страховым премиям в процентах).

Автор: Михаил Юшков
Теги: ОСАГО, МВД, частный детектив
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