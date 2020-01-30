МВД предложило привлечь сыщиков к борьбе с мошенничеством на рынке ОСАГО

В ведомстве считают, что Центробанку и РСА необходимо разработать изменения в законодательство, которые позволят привлекать к расследованию преступлений в этой сфере частных детективов

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Министерство внутренних дел (МВД) выступило с предложением привлекать частных детективов к борьбе с мошенничеством на рынке обязательного страхования автогражданской ответственности (ОСАГО). Об этом пишут «Известия», ссылаясь на поступивший в Госдуму документ, подписанный замминистра МВД Михаилом Ваничкиным.

В нем говорится, что Центробанку совместно с Российским союзом автостраховщиков (РСА) следует разработать изменения в законодательство, которые позволят привлекать на аутсорсинг юридических и физических лиц для детективной деятельности по сбору доказательной базы при подаче заявлений в правоохранительные органы.

Как отмечает газета, из документа следует, что ранее такое предложение ведомство высказывало в межведомственной рабочей группе по взаимодействию правоохранительных органов и страховых организаций.

Заместитель исполнительного директора РСА Сергей Ефремов сообщил изданию, что, согласно действующему законодательству, частные детективы имеют право проводить расследование в отношении страхователя только с его письменного согласия. Подобное, по словам Ефремова, невозможно. «Поэтому в настоящее время РСА совместно с ЦБ активно разрабатывают законопроект о страховой детективной деятельности», — отметил он, добавив, что внутри самих страховых компаний создаются подразделения по борьбе с мошенничеством.