Эксперты оценили сообщения о возможном повышении стоимости ОСАГО

Повышения стоимости полиса обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО) ждать не стоит. Об этом РБК сообщил директор департамента андеррайтинга и управления продуктами страховой компании «Согласие» Андрей Ковалев.

«Обсуждается только отмена коэффициента мощности с расширением коридора (а не увеличением тарифа) на 30% и ввод индивидуальных коэффициентов для нарушителей ПДД», — уточнил он.

Ковалев отметил, что в настоящее время на рынке ОСАГО наблюдается ожесточенная конкуренция за клиента, из-за этого, по его словам, даже в новых условиях не стоит ожидать роста средней премии по ОСАГО.

Заместитель генерального директора СПАО «Ингосстрах» по внешним связям Илья Соломатин в разговоре с РБК заявил, что делать прогнозы об увеличении стоимости ОСАГО пока преждевременно.