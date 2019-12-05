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Эксперты оценили сообщения о возможном повышении стоимости ОСАГО

Повышения стоимости полиса обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО) ждать не стоит. Об этом РБК сообщил директор департамента андеррайтинга и управления продуктами страховой компании «Согласие» Андрей Ковалев.

«Обсуждается только отмена коэффициента мощности с расширением коридора (а не увеличением тарифа) на 30% и ввод индивидуальных коэффициентов для нарушителей ПДД», — уточнил он.

Ковалев отметил, что в настоящее время на рынке ОСАГО наблюдается ожесточенная конкуренция за клиента, из-за этого, по его словам, даже в новых условиях не стоит ожидать роста средней премии по ОСАГО.

Финансы
Союз автостраховщиков опроверг информацию о резком росте тарифов ОСАГО

Заместитель генерального директора СПАО «Ингосстрах» по внешним связям Илья Соломатин в разговоре с РБК заявил, что делать прогнозы об увеличении стоимости ОСАГО пока преждевременно.

«Во-первых, нужно, чтобы сначала закон вступил в силу. Во-вторых, сейчас, по данным того же Российского союза автостраховщиков, страховая премия, наоборот, падает — падение доходит до 5% в год. Поэтому, не думаю, что произойдет какое-то увеличение, тем более на треть», — подчеркнул он.

Общество
В Госдуму внесли проект закона об индивидуализации тарифов ОСАГО

О том, что цена на полис ОСАГО может подняться, сообщили ранее «Известия». Газета писала, что Российский союз страховщиков (РСА) допустил, что тарифный коридор ОСАГО расширится на 30%, если Госдума примет законопроект, который может дать страховщикам возможность устанавливать для россиян индивидуальные тарифы и предполагает ряд других поправок.

Российский союз автостраховщиков (РСА) позднее опроверг сообщения о том, что он спрогнозировал повышение стоимости ОСАГО в результате принятия нового закона.

Теги: эксперты, ОСАГО, новости РБК
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