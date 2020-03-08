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Москва закупила 50 тыс. защитных очков из-за коронавируса

Власти Москвы дополнительно закупили лекарства на 100 млн рублей и средства защиты из-за коронавируса. В городе выделят еще несколько больниц для возможных новых пациентов с вирусом 2019-nCoV

Департамент здравоохранения Москвы закупил около 30 наименований лекарств на сумму более 100 млн руб. для борьбы с коронавирусом, следует из материалов мэрии, с которыми ознакомился РБК. Информацию подтвердил собеседник, близкий к мэрии.

В закупку вошли лекарственный препараты с международными непатентованными наименованиями (МНН) лопинавир+ритонавир, рибавирин, интерферон бета-1b, которые упоминались в первой версии временных методических рекомендаций по профилактике и лечению штамма коронавируса 2019-nCoV.

Кроме лекарств, депздрав закупил три аппарата для экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО), применяемых при дыхательной недостаточности, 77 аппаратов искусственной вентиляции легких, а также 80 тыс. защитных костюмов, 50 тыс. защитных очков и 88,2 тыс. респираторов.

Вместе с дополнительной закупкой депздрав подготовил план перепрофилирования больниц для размещения пациентов с подозрением на коронавирус, среди них НИИ скорой помощи им Склифософского, больницы имени Мухина и № 67 имени Ворохобова и другие. Под прием детей, кроме первой и второй инфекционной больниц, по плану мэрии могут выделить больницы имени Сперанского и имени Башляевой.

В больницах, которые уже сейчас задействованы для размещения пациентов с подозрением на коронавирус, также будет расширено количество мест для размещения. В общей сложности речь идет о 1500 мест.

В начале марта у россиянина, который прилетел рейсом из Италии, врачи обнаружили коронавирус после его обращения в больницу с симптомами ОРВИ. У родственников и друзей заразившегося коронавирусом москвича первичные анализы дали отрицательный результат. 6 марта вице-мэр Анастасия Ракова заявила о выздоровлении первого пациента с коронавирусом.

Китайский коронавирус. Самое актуальное на 8 марта
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5 марта мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о введении режима повышенной готовности в городе в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции. Он предусматривает ряд требований к гражданам, работодателям в Москве, а также к департаменту здравоохранения.

По данным Всемирной организации здравоохранения, на 8 марта число заразившихся новым типом коронавируса за пределами Китая превысило 21,1 тыс. человек, случаи заболевания выявлены в 93 странах. Общее число заразившихся в мире, по оценке SCMP, достигло 105 804 человека, из которых в Китае — 80 605. Умерли от коронавируса 3486 человек. 

Авторы: Егор Губернаторов, Петр Канаев
Теги: департамент здравоохранения Москвы, коронавирус, больницы, Москва
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