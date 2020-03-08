Москва закупила 50 тыс. защитных очков из-за коронавируса

Власти Москвы дополнительно закупили лекарства на 100 млн рублей и средства защиты из-за коронавируса. В городе выделят еще несколько больниц для возможных новых пациентов с вирусом 2019-nCoV

Департамент здравоохранения Москвы закупил около 30 наименований лекарств на сумму более 100 млн руб. для борьбы с коронавирусом, следует из материалов мэрии, с которыми ознакомился РБК. Информацию подтвердил собеседник, близкий к мэрии.

В закупку вошли лекарственный препараты с международными непатентованными наименованиями (МНН) лопинавир+ритонавир, рибавирин, интерферон бета-1b, которые упоминались в первой версии временных методических рекомендаций по профилактике и лечению штамма коронавируса 2019-nCoV.

Кроме лекарств, депздрав закупил три аппарата для экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО), применяемых при дыхательной недостаточности, 77 аппаратов искусственной вентиляции легких, а также 80 тыс. защитных костюмов, 50 тыс. защитных очков и 88,2 тыс. респираторов.

Вместе с дополнительной закупкой депздрав подготовил план перепрофилирования больниц для размещения пациентов с подозрением на коронавирус, среди них НИИ скорой помощи им Склифософского, больницы имени Мухина и № 67 имени Ворохобова и другие. Под прием детей, кроме первой и второй инфекционной больниц, по плану мэрии могут выделить больницы имени Сперанского и имени Башляевой.

В больницах, которые уже сейчас задействованы для размещения пациентов с подозрением на коронавирус, также будет расширено количество мест для размещения. В общей сложности речь идет о 1500 мест.