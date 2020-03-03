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У контактировавших с заболевшим москвичом не нашли коронавирус

Вернувшийся из Италии москвич (Фото: davidberov / instagram.com)

У родственников и друзей заразившегося коронавирусом москвича первичные анализы на вирус дали отрицательный результат. Об этом РБК сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Инфекцию также не обнаружили у пассажиров, которые вместе с россиянином летели из Италии в Москву.

«Это не может нас не радовать, однако однозначное подтверждение того, что человек здоров, возможно только после проведения комплексного многоэтапного исследования», — объяснила Ракова.

У вернувшегося из Италии москвича обнаружили коронавирус 2 марта. По данным эпидемиологического расследования, он заболел 21 февраля, находясь на отдыхе. В Москву вернулся 23 февраля, а 27 февраля его госпитализировали с симптомами ОРВИ.

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Мэр столицы Сергей Собянин сообщал, что после выявления коронавируса у москвича были госпитализированы 24 человека: шесть родственников и пять знакомых пациента, а также 13 пассажиров рейса, на котором он летел. Еще 85 человек отправили на карантин.

Теги: коронавирус, Москва, пациент, родственники, карантин, болезнь
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