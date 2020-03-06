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Вирус из Китая ,  
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ВОЗ заявила о распространении коронавируса вне Китая в 85 странах

Число заразившихся новым типом коронавируса за пределами Китая превысило 14,7 тыс. человек. За сутки, 5 марта, зарегистрировали 2098 новых случаев заболевания, говорится в отчете Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

По данным организации, случаи заражения коронавирусом выявили в 85 странах. Вне КНР за сутки от заболевания умерли 53 человека. Всего за пределами Китая зафиксировали 267 летальных исходов.

В ВОЗ сообщили, что число заразившихся в мире достигло 95 333 человек, из которых в КНР — 80 565.

Материал дополняется.

Теги: Всемирная организация здравоохранения, коронавирус
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