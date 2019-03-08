Любимая сеть магазинов Кейт Миддлтон обанкротилась

Британский бренд L.K. Bennett уже закрыл 5 из 39 розничных точек в стране, онлайн-продажи приостановлены, под увольнение попали 55 человек. Туфли этого производителя носят герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон и премьер-министр Мэй

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Британский бренд одежды и обуви L.K. Bennett 7 марта объявил о банкротстве, сообщает Bloomberg со ссылкой на бухгалтерскую фирму EY. Причиной банкротства стали «жесткие условия торговли для ретейлеров», а также повышение арендной платы и налога на недвижимость. Кроме того, L.K. Bennett задолжал другому бренду одежды, House of Fraser, почти £418 тыс., пишет газета The Guardian.

По данным фирмы, после объявления были немедленно закрыты пять из 39 магазинов сети в Великобритании (два в Лондоне и еще три в Шеффилде, Бристоле и Ливерпуле), а также уволены 55 сотрудников компании.

Онлайн-продажи вещей были приостановлены, часть работников штаб-квартиры бренда также лишились своих должностей. Всего будут уволены около 500 человек. Одежду и обувь этого бренда носят премьер-министр Британии Тереза Мэй и герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон.