Иванка Трамп решила закрыть собственный бренд одежды

​Дочь президента США Дональда Трампа Иванка объявила о закрытии собственного бренда одежды Ivanka Trump. Об этом сообщает Bloomberg.

«Сейчас это решение является единственно справедливым для моей команды и партнеров», — сказала Иванка Трамп. Она отметила, что намерена сосредоточиться на своей работе в Белом доме. «Спустя 17 месяцев в Вашингтоне я не знаю, вернусь ли я когда-нибудь к бизнесу», — сообщила она.

После того как Дональд Трамп вступил в должность президента США в январе 2017 года, Иванка Трамп ушла с поста главы Ivanka Trump и стала советником своего отца. Она сохранила свою долю в компании и получала доход от сделок, за что подверглась критике со стороны юристов и законодателей в Вашингтоне.

Бренд Ivanka Trump специализировался на продаже одежды, обуви, сумок и ювелирных изделий. В мае власти Китая одобрили регистрацию 13 новых торговых марок для бренда Иванки Трамп.