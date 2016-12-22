В России закрылся магазин любимого бренда Кейт Миддлтон

Единственный российский магазин бренда L.K. Bennett, чьи туфли носит герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон, закрылся. Популярная в Великобритании марка в сегменте доступной роскоши осталась неизвестной у россиян, указывают эксперты

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ООО «Изи Фэшн», которое управляет российским магазином и русскоязычной версией сайта британского бренда одежды и обуви L.K. Bennett, планирует обратиться в суд с заявлением о собственном банкротстве, следует из сообщения на портале «Федресурс». У компании, владельцами которой, согласно данным ЕГРЮЛ за 2016 год, являются Владислав Буйдин и Дмитрий Сухорученко, 20 кредиторов, среди которых и владелец бренда — британская L.K. Bennett Ltd.

В кол-центре интернет-магазина, принадлежащего «Изи Фэшн», сообщили, что розничная точка L.K. Bennett в торгово-развлекательном центре «Метрополис» на Ленинградском проспекте закрыта. Интернет-магазин пока продолжает работать, но как долго, сотрудник «Изи Фэшн» уточнить не смог. Связаться с владельцами «Изи Фэшн» не удалось.

В «Метрополисе» подтвердили, что магазин L.K. Bennett был закрыт в конце лета. В компании — владельце бренда на запрос РБК не ответили.

«Лодочки» для Кейт Миддлтон ​Бренд L.K. Bennett был создан Линдой Кристин Беннетт в 1990 году. В 2007 году основательница компании продала 70% бизнеса частным инвестфондам Phoenix Equity Partners и Sirius Equity, но в 2017-м выкупила их долю обратно. В финансовом году, который закончился 29 июля 2017 года, выручка L.K. Bennett Ltd составила £77,4 млн, операционный убыток — £5,9 млн, чистый убыток — £47,5 млн. Под брендом L.K. Bennett выпускаются женская обувь, одежда и аксессуары премиум-класса. Продукцию марки часто выбирают члены королевской семьи: Камилла Паркер-Боулз надевала туфли L.K. Bennett на свою свадьбу с принцем Чарльзом, «лодочки» бренда L.K. Bennett регулярно носит герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон. Сеть L.K. Bennett насчитывает 137 магазинов в Великобритании, Ирландии, Франции, США, указано на сайте «Метрополиса».

Российский магазин L.K. Bennett был открыт весной 2017 года. Тогда компания планировала открыть в ближайшие два-три года еще пять магазинов в России, «несмотря на политические и экономические вызовы при работе в стране, которая почти три года находится под санкциями со стороны Запада», писало агентство Reuters.

По данным Colliers International, магазин в «Метрополисе» так и остался единственным в России. Причиной его закрытия, скорее всего, стал низкий объем продаж, который можно объяснить высокой конкуренцией в данном ценовом сегменте и низкой узнаваемостью бренда на российском рынке, полагает старший аналитик департамента исследований Colliers International Магомед Ахкуев.​

Одной из причин неудачи стало незнание бренда российскими потребителями, соглашается эксперт по ретейлу и товарам класса люкс Bain & Co Ирина Куликова. Она также обращает внимание на относительно высокую стоимость одежды L.K. Bennett: бренд работает в сегменте «доступной роскоши», стоимость платья начинается от 25 тыс. руб. В восприятии потребителей бренд, скорее всего, конкурирует с Karen Millen и Michael Kors, которые уже давно представлены на российском рынке и более демократичны в своей ценовой политике, считает эксперт. Для сравнения, платье Michael Kors стоит примерно 15–20 тыс. руб. Таким образом, на фоне этих брендов L.K. Bennett безусловно проигрывает, заключает Куликова.