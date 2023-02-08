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Землетрясение в Турции и Сирии ,  
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Число жертв землетрясения в Турции приблизилось к шести тысячам

Вице-президент Турции: число погибших после землетрясения возросло до 5894 человек
Землетрясения на юге Турции произошли 6 и 7 февраля. В стране разрушены более 5,5 тыс. зданий. Также толчки привели к разрушениям на севере Сирии, число погибших там — около 2 тыс.

Число погибших при землетрясениях в Турции, которые произошли 6-7 февраля, почти достигло шести тыс. человек, раненых — почти 35 тыс., заявил вице-президент страны Фуат Октай, передает Haberturk.

«Погибли 5 894 наших соотечественника. <...> Наши раненые — 34 810 человек. В количестве разрушенных зданиях нет изменений, 5 775. Мы заявили, что спасенных из-под обломков насчитывается около 8 тыс. человек», — сказал он.

В Сирии, север которой также пострадал в результате толчков, число погибших достигло 1832, пишет Reuters со ссылкой на данные властей, а также экстренных служб из контролируемой повстанцами части страны.

Число жертв землетрясения в Турции приблизилось к шести тысячам
Число жертв землетрясения в Турции приблизилось к шести тысячам

Землетрясения произошли в районе Кахраманмараш на юге страны, вблизи границы с Сирией. Их наибольшая магнитуда составляла 7,7. Как указывал турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган, катастрофа затронула десять провинций и стала самой значительной за последние 84 года: в 1939 году при землетрясении в Турции погибли более 30 тыс. человек.

Глава государства ввел режим ЧП в пострадавших от землетрясения районах. До 12 февраля в стране объявлен национальный траур.

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По словам Октая, на месте разрушений работают свыше 16 тыс. спасательных бригад, или более 60 тыс. спасателей. Около 3 тыс. специалистов для помощи направили зарубежные страны, в том числе Россия.

Среди погибших в Турции есть один россиянин, сообщали дипломатические источники ТАСС и «Известий». В посольстве России в Турции отмечали, что «на данном этапе турецкие власти с учетом масштабов трагедии часто лишены возможности «в режиме реального времени» давать информацию о судьбе россиян в зоне происшествия.

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