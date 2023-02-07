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Землетрясение в Турции и Сирии ,  
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Россиянин погиб при землетрясении в Турции

ТАСС и «Известия»: россиянин погиб при землетрясении в Турции
При землетрясении погиб гражданин России, стало известно по дипломатическим каналам, рассказали собеседники СМИ. По последним данным, число погибших превысило 3,3 тыс., пострадавших — 20,4 тыс. В Турции объявлен недельный траур
Фото: Umit Bektas / Reuters
Фото: Umit Bektas / Reuters

Россиянин погиб при землетрясении в Турции, сообщили ТАСС и «Известия», ссылаясь на источники. «По дипломатическим каналам поступила информация, что в результате землетрясения погиб один гражданин Российской Федерации», — процитировало своего собеседника агентство.

В посольстве России в Анкаре заявили РБК, что не обладают такой информацией.

По последним данным турецкой стороны, общее число жертв в стране — 3381, пострадали 20,4 тыс. человек, во временных приютах и общежитиях разместили более 330 тыс. Из-под завалов удалось спасти почти 8 тыс., разбирают последствия землетрясения более 13,7 тыс. человек.

На юго-востоке республики 6 февраля произошло два землетрясения — в 4:17 и в 13:24 по местному времени (совпадает с московским), магнитудой 7,7 и 7,6 соответственно. Утром 7 февраля на востоке Турции зафиксировали еще одно землетрясение, магнитудой 5,4.

Последствия землетрясения в Турции и Сирии. Фоторепортаж
Фотогалерея 
Фото:Sertac Kayar / Reuters

За подземными толчками последовало порядка 300 афтершоков, их ощутили в десяти провинциях Турции, а также в других государствах — Сирии, Грузии, Абхазии, Египте, на Кипре и даже в Гренландии. Сирийский Минздрав сообщил о 812 погибших и 1,4 тыс. пострадавших.

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