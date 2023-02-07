Их предполагали провести в мае, в случае победы нынешний президент пойдет на четвертый срок

Перенесет ли Эрдоган после землетрясения президентские выборы Их предполагали провести в мае, в случае победы нынешний президент пойдет на четвертый срок

В Турции произошло одно из самых разрушительных в новейшей истории землетрясений. Последствия катастрофы наложатся на продолжающийся экономический кризис, но вряд ли окажут влияние на исход грядущих выборов, полагают эксперты

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Более 3,7 тыс. человек, согласно данным турецких властей, погибли в результате двух землетрясений и более ста афтершоков, которые произошли 6 февраля в провинциях Газиантеп и Кахраманмараш; число раненых превысило 20 тыс. человек, обрушилось более 6 тыс. зданий.

Основным регионом, пострадавшим от землетрясения, стала юго-восточная Анатолия. Разрушения затронули по меньшей мере 11 из 81 турецкой провинции: помимо Газиантепа и Кахраманмараша это Хатай, Адыяман, Диярбакыр, Малатья, Османие, Элязыг, Килис, Шанлыурфа и Адана. 7 февраля президент Реджеп Тайип Эрдоган ввел в десяти из них режим чрезвычайной ситуации на три месяца. По его словам, бедствие затронуло 13 млн человек.

Турецкое правительство называет это землетрясение самым сильным за всю современную историю, превзошедшим по силе Эрзинджанское землетрясение 1939 года с магнитудой 7,9, в результате которого погибли более 30 тыс. человек. Трагедия произошла в сложный период для страны, переживающей один из сильнейших экономических кризисов, — инфляция в 2022 году составила 64,3%.

Проблема выборов

Главным политическим событием 2023 года в Турции должны были стать президентские и парламентские выборы, которые проходят в один день. В прошлом году министр юстиции Бекир Боздаг заявил, что они пройдут 18 июня. Однако эксперты и оппозиция предположили, что выборы пройдут раньше. В январе Эрдоган заявил, что они будут 14 мая. Однако эта дата так и не утверждена.

Согласно национальному законодательству, дату выборов определяет парламент, но если депутаты не пришли к согласию, возможно назначить ее указом президента. В принципе, перенос выборов на более ранний срок был выгоден правящей Партии справедливости и развития (AKP), так как оставлял оппозиции меньше времени на мобилизацию электората. Оюднако по-прежнему возможно проведение выборов в июне, как планировалось сначала, или их перенос на более поздний срок.

В случае победы Эрдоган займет высший пост в стране в четвертый раз. С 2014 года президент Турецкой Республики избирается прямым голосованием, срок его полномочий — пять лет, одно лицо не может занимать этот пост более двух сроков. Однако переизбрание Эрдогана стало возможным из-за изменения Конституции в 2017 году, что «обнулило» его предыдущие сроки. Баллотироваться он будет как представитель АКР.

Альянс шести оппозиционных партий до сих пор не назвал своего кандидата. Глава Народно-республиканской партии (CHP) Кемаль Кылычдароглу заявил, что решение может быть принято на собрании лидеров шестерки 13 февраля, на следующий день после окончания общенационального траура в связи с землетрясением. Но пройдет ли эта встреча, пока не сообщается. Оппозиционные политики выехали в пострадавшие районы.

Дата выборов будет зависеть от того, будут ли условия для их проведения в разрушенных провинциях и сочтет ли Эрдоган это время подходящим или же решит воспользоваться режимом ЧС, чтобы отложить их на период после 18 июня, пишет базирующееся в США издание Al Monitor.

«О выборах в этом году можно забыть», — уверен эксперт британского Royal United Services Institute Зия Мерал.

«Эти трагические события оказали большое воздействие на всю Турцию целиком, на экономику, население. Люди находятся в шоковом состоянии, поэтому возникает вопрос, насколько правильным с моральной точки зрения будет вести агитацию и предвыборные мероприятия в это время, это может быть нехорошо воспринято», — пояснил директор Центра изучения современной Турции Амур Гаджиев. Он предполагает, что будет найдено какое-то компромиссное решение — власти либо ограничат агитационные мероприятия, либо дата выборов будет перенесена.

Землетрясение в Турции вряд ли приведет к отмене или переносу президентских выборов, намеченных на май 2023 года, сказал РБК президент Института мировой политики, профессор кафедры международных отношений Ближневосточного технического университета Турции Хюсейн Багджи. «Оно определенно окажет влияние на процесс выборов, но я не ожидаю их переноса или отмены. Они состоятся, поскольку был затронут только один регион Турции (Юго-Восточная Анатолия. — РБК)», — сказал Багджи. — Турция приняла международную помощь, со временем мы переживем эту катастрофу. Но она окажет значительное и длительное экономическое, политическое и социальное влияние на страну».

Катастрофы и политика

Что касается прогнозов относительно результатов парламентских выборов, то пострадавшие районы, за редким исключением, поддерживают партию президента или союзную с ней Партию националистического движения. Наибольшее число депутатов в 600-местный национальный парламент избираются от округов, расположенных в провинциях Адана (15) и Газиантеп (14). На последних парламентских выборах 2018 года в Адане пятеро депутатов были избраны от АКР, четыре — от Народно-республиканской партии, в Газиантепе — восемь депутатов от АКР, остальные от различных, в том числе оппозиционных, партий.

Сейчас у АКР 290 парламентских мандатов, у Партии националистического движения — 49, у крупнейшей оппозиционной Народно-республиканской партии — 144.

На прошедших в 2019 году местных выборах в семи из 11 провинций, где проходило голосование, большинство получила АКР, в одной (Османие) — Партия националистического движения. В Адане и Хатае поддержкой пользуется Народно-республиканская партия, а в Диярбакыре — Демократическая партия народов, поддерживающая этнические меньшинства, прежде всего курдов.

Al Monitor указывает, что после Измитского землетрясения 1999 года, когда, по официальным данным, погибли более 17 тыс. человек, неспособность правившего альянса справиться с последствиями катастрофы привела к росту популярности АКР, которая в 2002 году впервые победила на выборах. В этот раз население также будет очень внимательно к тому, как правительство будет оказывать помощь, предупреждает издание.

Конец 1990-х годов был периодом нестабильного правительства, он не был связан исключительно с землетрясением, так что это натянутый пример, не согласен Гаджиев. По его оценке, сейчас прогнозировать, изменятся ли политические предпочтения в стране, преждевременно. «Турок, как людей восточных и эмоциональных, такие события объединяют; говорить о том, что усилится политическая гонка или кто-то изменит политические взгляды, преждевременно», — резюмировал эксперт.