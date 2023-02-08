Землетрясения в Турции и Сирии. Карта

Рано утром 6 февраля в Турции произошло самое мощное для страны землетрясение с 1939 года. Разрушения затронули провинции в самой Турции и соседней Сирии. Новые толчки происходили и на следующий день

Первое землетрясение произошло 6 февраля около четырех утра по московскому времени, магнитуда составила 7,8. Оно затронуло десять провинций Турции и принесло разрушения также на севере Сирии и вблизи границы двух стран. Днем произошло еще одно мощное землетрясение.

Число погибших в Турции превысило 6,9 тыс. человек, пострадали еще более 38 тыс. В Сирии число жертв превысило 1,8 тыс. человек. Помощь обеим странам предложили многие государства, Россия также направила своих спасателей.

Этот район Турции сейсмоопасен, так как он находится на пересечении трех тектонических плит — Анатолийской, Африканской и Аравийской. Президент итальянского Национального института геофизики и вулканологии Карло Дольони заявил, что во время землетрясения 6 февраля Аравийская плита сдвинулась на 3 м по отношению к Анатолийской. Он отметил, что это предварительная оценка, и более точные измерения появятся после получения спутниковых данных.