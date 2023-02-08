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Землетрясения в Турции и Сирии. Карта

Рано утром 6 февраля в Турции произошло самое мощное для страны землетрясение с 1939 года. Разрушения затронули провинции в самой Турции и соседней Сирии. Новые толчки происходили и на следующий день

Землетрясения в Турции и Сирии. Карта
Землетрясения в Турции и Сирии. Карта

Первое землетрясение произошло 6 февраля около четырех утра по московскому времени, магнитуда составила 7,8. Оно затронуло десять провинций Турции и принесло разрушения также на севере Сирии и вблизи границы двух стран. Днем произошло еще одно мощное землетрясение.

Число погибших в Турции превысило 6,9 тыс. человек, пострадали еще более 38 тыс. В Сирии число жертв превысило 1,8 тыс. человек. Помощь обеим странам предложили многие государства, Россия также направила своих спасателей.

Как Турция и Сирия справляются с последствиями землетрясения. Фотогалерея
Фотогалерея 

Этот район Турции сейсмоопасен, так как он находится на пересечении трех тектонических плит — Анатолийской, Африканской и Аравийской. Президент итальянского Национального института геофизики и вулканологии Карло Дольони заявил, что во время землетрясения 6 февраля Аравийская плита сдвинулась на 3 м по отношению к Анатолийской. Он отметил, что это предварительная оценка, и более точные измерения появятся после получения спутниковых данных.

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Теги
Анастасия Антипова Анастасия Антипова, Татьяна Цвирова Татьяна Цвирова, Светлана Прохорова
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