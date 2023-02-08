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Землетрясение в Турции и Сирии ,  
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Число погибших после землетрясения в Турции превысило 6 тыс. человек

Управление по ЧС Турции: число погибших при землетрясении достигло 6234
Пострадали 37 тыс. человек. Эрдоган вылетел в Кахраманмараш, где находился эпицентр землетрясения, чтобы осмотреть разрушенные районы
Фото: Mehmet Kacmaz / Getty Images
Фото: Mehmet Kacmaz / Getty Images

Число погибших в Турции в результате землетрясений выросло до 6234 человек, ранены более 37 тыс., сообщает Управление по ЧС, передает Anadolu.

В пострадавших провинциях продолжаются поисково-спасательные работы. Самолеты турецких ВВС доставляют пострадавших граждан в Анкару и Стамбул, передает Milliyet. Несмотря на то, что с момента землетрясения магнитудой 7,7 прошло более двух суток, спасатели продолжают находить живых. Так, в Хатае в ночь на 8 февраля из-под завалов вытащили пятилетнюю девочку, а в Кахраманмараше — двух женщин, одной из которых 58 лет.

Общее число людей, которых затронуло землетрясение, власти оценили в 13 млн, говорил президент Реджеп Тайип Эрдоган. 8 февраля он отправился в Кахраманмараш, чтобы осмотреть пострадавшие от землетрясения районы, передает Anadolu.

Землетрясение магнитудой 7,7 с эпицентром на глубине 7 км произошло в 4:17 6 февраля в провинции Кахраманмараш на юге страны. Всего от него пострадали десять провинций: помимо Кахраманмараша это Газиантеп, Хатай, Адыяман, Османие, Диярбакыр, Малатья, Адыяман, Килис, Шанлфурфа. Эрдоган на неделю объявил в Турции национальный траур, в затронутых стихийным бедствием регионах ввели режим ЧП на три месяца.

Землетрясение также затронуло северные провинции Сирии — Латакию, Алеппо и Хаму. Погибли 1832 человека, передавал Reuters со ссылкой на данные властей, а также экстренных служб из контролируемой повстанцами части страны.

Число погибших после землетрясения в Турции превысило 6 тыс. человек
Число погибших после землетрясения в Турции превысило 6 тыс. человек

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