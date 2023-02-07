Сейсмолог заявил о сдвиге Аравийской плиты на 3 м из-за землетрясения

Подземные толчки привели к сдвигу Аравийской плиты примерно на 3 м, «это как если бы Турция сместилась на юго-запад», заявил глава Национального института геофизики и вулканологи Италии

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Землетрясение на юге Турции привело к сдвигу Аравийской плиты (географически соответствует Аравийскому полуострову) примерно на три метра в северо-восточном и в юго-западном направлении по отношению к Анатолийской плите (континентальная тектоническая плита, которая почти вся расположена на территории Турции), заявил президент итальянского Национального института геофизики и вулканологии Карло Дольони.

«Смещение в 3 м — это предварительная оценка», — сказал он (цитата по tg.24) и пояснил, что более точные измерения «будут доступны, как только мы получим спутниковые данные».

«Из имеющихся у нас оценок, которые постепенно уточняются, мы знаем, что активизировался не менее чем 150-километровый участок разлома со смещением до 3 м и более. Другими словами, это как если бы Турция сместилась по отношению к Аравийской плите на юго-запад», — отметил Дольони.

Тектонические плиты — целостные блоки, из которых состоит поверхностная оболочка планеты, они находятся в непрерывном движении (по нескольку сантиметров в год), из-за чего постепенно изменяется рельеф. Более 90% поверхности Земли приходится на восемь крупных литосферных плит: Астралийскую, Антарктическую, Африканскую, Евразийскую, Индостанскую, Тихоокеанскую, Северо-

и Южно-Американскую. Средние плиты — Аравийская, Карибская, Филиппинская и др.

Этот район Турции подвержен землетрясениям, поскольку находится на пересечении трех тектонических плит: Анатолийской, Аравийской и Африканской, отмечает Science Alert. Аравийская плита движется на север, из-за чего Анатолийская оттесняется на запад. Движение тектонических плит создает давление на зоны разломов на их границах. Землетрясение 6 февраля, вероятно, произошло на одном из основных разломов, которые находятся на границах между Анатолийской и Аравийской плитами: либо Восточно-Анатолийский разлом, либо разлом Мертвого моря, пишет издание.

Магнитуда двух землетрясений составила более 7, турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган назвал эту катастрофу крупнейшей в истории страны почти за последние 100 лет: в прошлый раз серьезное землетрясение было в 1939 году в Эрзинджане. По последним данным, в Турции 3549 человек погибли, пострадали более 22 тыс. В Сирии число жертв превысило 800 человек.

О подземных толчках сообщали в ряде других стран. Утром 7 января сейсмические станции в Казахстане зафиксировали землетрясение магнитудой 4,7 на границе с Китаем, эпицентр располагался на территории КНР, в 375 км от Алма-Аты. В штате Нью-Йорк, недалеко от Буффало, 6 февраля произошло землетрясение магнитудой 3,8. NBC назвал его стало самым сильным в этом районе за последние 40 лет. По данным властей, разрушений не было, но толчки ощущались вплоть до границы с Канадой на севере штата.