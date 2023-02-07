Сейсмолог заявил о сдвиге Аравийской плиты на 3 м из-за землетрясения

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Все о банках на одном сайте
Лента новостей
Курс евро на 8 февраля
EUR ЦБ: 75,91 (-0,13) Инвестиции, 15:53 Курс доллара на 8 февраля
USD ЦБ: 70,89 (+0,29) Инвестиции, 15:53
Глава ВТБ рассказал о покупке банком долларов по 100 руб. Финансы, 18:10
BIS начнет разрабатывать систему мониторинга стейблкоинов Крипто, 18:06
Как получить полную информацию о своем бизнесе от смарт-терминала РБК и СберБизнес, 18:04
Фрегат «Адмирал Головко» войдет в состав Северного флота в 2023 году Политика, 18:02
Часть пятиэтажки обрушилась из-за взрыва газа в Тульской области. Видео Общество, 17:42
Бургеры, пицца, шаурма и другие блюда-лидеры в ресторанах фастфуда РБК и Черкизово, 17:37
Суд вернул «Яндексу» бренд «Яндекс Афиша» Бизнес, 17:31
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 17:30
В Тульской области из-за взрыва газа обрушился подъезд дома Общество, 17:23
Минюст внес Фонд Сахарова и «Медузу» в список нежелательных организаций Общество, 17:16
«Пожиратели жизни»: как прекратить бессмысленные занятия РБК и Газпромбанк, 17:15
Карацев проиграл 71-й ракетке мира на старте турнира во Франции Спорт, 17:07
Сейсмолог заявил о сдвиге Аравийской плиты на 3 м из-за землетрясения Общество, 17:07
НОВАТЭК проведет делистинг расписок с Лондонской биржи Инвестиции, 17:04
Землетрясение в Турции и Сирии ,  
0 

Сейсмолог заявил о сдвиге Аравийской плиты на 3 м из-за землетрясения

Глава института геофизики Италии: землетрясение привело к сдвигу Аравийской плиты на 3 м
Подземные толчки привели к сдвигу Аравийской плиты примерно на 3 м, «это как если бы Турция сместилась на юго-запад», заявил глава Национального института геофизики и вулканологи Италии
Фото: Suhaib Salem / Reuters
Фото: Suhaib Salem / Reuters

Землетрясение на юге Турции привело к сдвигу Аравийской плиты (географически соответствует Аравийскому полуострову) примерно на три метра в северо-восточном и в юго-западном направлении по отношению к Анатолийской плите (континентальная тектоническая плита, которая почти вся расположена на территории Турции), заявил президент итальянского Национального института геофизики и вулканологии Карло Дольони.

«Смещение в 3 м — это предварительная оценка», — сказал он (цитата по tg.24) и пояснил, что более точные измерения «будут доступны, как только мы получим спутниковые данные».

Как Турция и Сирия справляются с последствиями землетрясения. Фотогалерея
Фотогалерея 

«Из имеющихся у нас оценок, которые постепенно уточняются, мы знаем, что активизировался не менее чем 150-километровый участок разлома со смещением до 3 м и более. Другими словами, это как если бы Турция сместилась по отношению к Аравийской плите на юго-запад», — отметил Дольони.

Тектонические плиты — целостные блоки, из которых состоит поверхностная оболочка планеты, они находятся в непрерывном движении (по нескольку сантиметров в год), из-за чего постепенно изменяется рельеф. Более 90% поверхности Земли приходится на восемь крупных литосферных плит: Астралийскую, Антарктическую, Африканскую, Евразийскую, Индостанскую, Тихоокеанскую, Северо-
и Южно-Американскую. Средние плиты — Аравийская, Карибская, Филиппинская и др.

Этот район Турции подвержен землетрясениям, поскольку находится на пересечении трех тектонических плит: Анатолийской, Аравийской и Африканской, отмечает Science Alert. Аравийская плита движется на север, из-за чего Анатолийская оттесняется на запад. Движение тектонических плит создает давление на зоны разломов на их границах. Землетрясение 6 февраля, вероятно, произошло на одном из основных разломов, которые находятся на границах между Анатолийской и Аравийской плитами: либо Восточно-Анатолийский разлом, либо разлом Мертвого моря, пишет издание.

Читайте на РБК Pro
Западные компании урезают соцпакеты. Почему в России этого пока не будет
Разгон кредитных ставок до 19%: тяжело ли россиянам вести бизнес в Турции
Как оформить зарубежных удаленщиков без нарушения закона
Расслабьтесь, вас не слышат: как пережить подростковый возраст ребенка

Магнитуда двух землетрясений составила более 7, турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган назвал эту катастрофу крупнейшей в истории страны почти за последние 100 лет: в прошлый раз серьезное землетрясение было в 1939 году в Эрзинджане. По последним данным, в Турции 3549 человек погибли, пострадали более 22 тыс. В Сирии число жертв превысило 800 человек.

О подземных толчках сообщали в ряде других стран. Утром 7 января сейсмические станции в Казахстане зафиксировали землетрясение магнитудой 4,7 на границе с Китаем, эпицентр располагался на территории КНР, в 375 км от Алма-Аты. В штате Нью-Йорк, недалеко от Буффало, 6 февраля произошло землетрясение магнитудой 3,8. NBC назвал его стало самым сильным в этом районе за последние 40 лет. По данным властей, разрушений не было, но толчки ощущались вплоть до границы с Канадой на севере штата.

Авторы
Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
землетрясение Турция Сирия
Материалы по теме
Эрдоган ввел режим ЧП в пострадавших от землетрясения провинциях
Политика
Число жертв землетрясения в Турции увеличилось до 3381
Общество
В штате Нью-Йорк произошло крупнейшее за 40 лет землетрясение
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter