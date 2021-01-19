Россияне назвали размер пенсии для комфортной жизни

Большинство опрошенных россиян заявили, что для комфортной жизни после выхода на пенсию им достаточно 45,6 тыс. руб. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой всероссийский опрос НПФ Сбербанка.

В крупных городах стоимость комфортного проживания для пенсионеров превышает среднею по стране сумму. Так, в Москве жители хотели бы получать пенсию в размере 65,1 тыс. руб. в месяц, жители Владивостока — 57,1 тыс. руб., петербуржцы — 55,4 тыс. руб.

Значительно скромней запросы у жителей Ульяновска — 38,6 тыс., Астрахани — 38,8 тыс. руб. и Пензы — 39,9 тыс. руб.Наименьшую сумму для комфортной жизни на пенсии назвали жители Рязани. Им на пенсии достаточно 38,5 тыс.

Ранее специалисты «Работа.ру» выяснили желания россиян по зарплате на 2021 год. Согласно данным исследования, в среднем жители страны хотели бы получать зарплату в размере 158 тыс. руб. В свою очередь жители столицы хотели бы зарабатывать ежемесячно в среднем 175 тыс. руб., а петербуржцы 164 тыс. руб.