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RT назвал искаженными сообщения СМИ со словами Симоньян о пенсиях

Маргарита Симоньян
Маргарита Симоньян (Фото: Екатерина Кузьмина / РБК)
Телеканал RT заявил об искажении слов главного редактора телеканала Маргариты Симоньян в материалах «Газеты.ру» и «Ленты.ру». Сообщение об этом опубликовано на сайте RT.

Издания сообщили, что Симоньян в эфире передачи «Соловьев LIVE» на YouTube «раскритиковала» и «осудила» тех, кто жалуется на маленький размер пенсий в России.

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«Мы с дрожью вспоминаем, как мы жили в 99-м году, допустим, Ну это же объективный факт. Сейчас говорят: пенсии маленькие... Пенсии маленькие, конечно, но они <...> на порядок больше, чем они были, и растут, и будут расти. Дайте только время нашей стране нормально развиваться без потрясений. Более того, их вообще не платили», — заявила Симоньян в передаче.

После публикации сообщения на сайте RT «Газета.ру» и «Лента.ру» опубликовали исправленные версии материалов, в которых изменили слова «раскритиковала» и «осудила» на нейтральный глагол «высказалась».

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