Общество , 07 фев, 22:52
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RT назвал искаженными сообщения СМИ со словами Симоньян о пенсиях
Маргарита Симоньян
Издания сообщили, что Симоньян в эфире передачи «Соловьев LIVE» на YouTube «раскритиковала» и «осудила» тех, кто жалуется на маленький размер пенсий в России.
«Мы с дрожью вспоминаем, как мы жили в 99-м году, допустим, Ну это же объективный факт. Сейчас говорят: пенсии маленькие... Пенсии маленькие, конечно, но они <...> на порядок больше, чем они были, и растут, и будут расти. Дайте только время нашей стране нормально развиваться без потрясений. Более того, их вообще не платили», — заявила Симоньян в передаче.
После публикации сообщения на сайте RT «Газета.ру» и «Лента.ру» опубликовали исправленные версии материалов, в которых изменили слова «раскритиковала» и «осудила» на нейтральный глагол «высказалась».