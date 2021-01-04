Путин установил срок по предложениям по пенсиям работающих пенсионеров

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Правительство должно до 1 февраля представить предложения по вопросу индексации пенсий работающих пенсионеров. Соответствующее поручение по итогу своей пресс-конференции дал президент России Владимир Путин, оно опубликовано на сайте Кремля.

Ранее с предложением вернуть работающим пенсионерам индексацию пенсий выступила фракция «Единой России» в Государственной думе. В октябре предложение было направлено в правительство.

По словам Путина, главным условием для возобновления индексации пенсий для работающих пенсионеров, которая была отменена в 2015 году, является бюджетная обеспеченность. При этом президент отметил, что в современных условиях, особенно во времена пандемии, индексация крайне важна.

«Здесь есть определенные тонкие элементы незачета некоторых компонентов пенсионного обеспечения при определении конечного результата для пенсионера. С этим точно совершенно нужно разобраться», — указал президент в ходе своей пресс-конференции.