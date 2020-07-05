Ученые назвали число переболевших для появления иммунитета к коронавирусу

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Распространение эпидемии коронавируса может пойти на спад, когда инфекцией переболеют более 50% людей. Необходимый процент для выработки коллективного иммунитета может быть меньше, если допустить, что определенная часть людей изначально невосприимчива к этому вирусу. Об этом РБК рассказали эксперты в области иммунологии и эпидемиологии.

По словам доктора медицинских наук, заведующего лабораторией вакцинопрофилактики ФГБНУ НИИ вакцин и сывороток им. И.И. Мечникова РАМН Михаила Костинова, для хорошей иммунной прослойки необходимо 75% переболевших. Он пояснил, что изначально такая цифра была взята из опыта изучения заболевания гриппом.

«50% тоже будут тормозить распространение вируса, но этот эффект уже уменьшается. Если обхват вакцинации населения составит 25–35%, эпидемия никуда не денется. Но коронавирус немного отличается от других инфекций, поэтому даже если будет иммунная прослойка в 75%, то все равно останутся люди в группе риска», — сказал он.

При этом Костинов считает, что вакцинация «не спасет мир», и отметил необходимость дальнейшего соблюдения личной гигиены, лечения собственных хронических заболеваний и профилактики других инфекций, которые могут выступать «пусковым механизмом».

«Тем не менее без вакцинации развитие этой инфекции остановить невозможно. Даже при формировании естественного иммунитета опасность будет сохраняться, потому что среди населения есть люди старшего поколения и «хроники», имеющие дефекты иммунитета, которые при попадании вируса получают тяжелую форму болезни», — добавил эксперт.