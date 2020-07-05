Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 4 июля
USD ЦБ: 70,5 (-0,02) Quote, 03 июл, 13:13
Курс евро на 4 июля
EUR ЦБ: 79,22 (-0,3) Quote, 03 июл, 13:13
Соловьев показал результаты экспертизы по делу о ДТП с Ефремовым Общество, 03:29 Украина разместит «угрожающие» Крымскому мосту ракеты на Черном море Политика, 03:25 Ученые назвали число переболевших для появления иммунитета к коронавирусу Общество, 03:00 WSJ сообщила об отъезде дипломатов США из Саудовской Аравии из-за COVID Политика, 02:27 В Австрии застрелили просителя политического убежища из России Политика, 02:14 «Милан» обыграл «Лацио» в гостевом матче чемпионата Италии Спорт, 02:11 Шесть человек пострадали при пожаре на лакокрасочном заводе в Баку Общество, 01:49 Россияне вылетели из Франкфурта в Москву возвратным рейсом «Аэрофлота» Общество, 01:10 Яхту-ледокол Олега Тинькова спустили на воду Общество, 00:47 В Лондоне пострадали семь полицейских при разгоне незаконной вечеринки Общество, 00:37 «Бавария» обыграла «Байер» и стала обладателем Кубка Германии Спорт, 00:07 В Цюрихе сотрудница зоопарка умерла после нападения тигрицы Общество, 04 июл, 23:47 В Москве за сутки умерли 24 заразившихся коронавирусом Общество, 04 июл, 23:13 Космонавт Вагнер сфотографировал с борта МКС ярчайшую за семь лет комету Общество, 04 июл, 22:59
Пандемия коронавируса ,  
0 

Ученые назвали число переболевших для появления иммунитета к коронавирусу

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Распространение эпидемии коронавируса может пойти на спад, когда инфекцией переболеют более 50% людей. Необходимый процент для выработки коллективного иммунитета может быть меньше, если допустить, что определенная часть людей изначально невосприимчива к этому вирусу. Об этом РБК рассказали эксперты в области иммунологии и эпидемиологии.

По словам доктора медицинских наук, заведующего лабораторией вакцинопрофилактики ФГБНУ НИИ вакцин и сывороток им. И.И. Мечникова РАМН Михаила Костинова, для хорошей иммунной прослойки необходимо 75% переболевших. Он пояснил, что изначально такая цифра была взята из опыта изучения заболевания гриппом.

«50% тоже будут тормозить распространение вируса, но этот эффект уже уменьшается. Если обхват вакцинации населения составит 25–35%, эпидемия никуда не денется. Но коронавирус немного отличается от других инфекций, поэтому даже если будет иммунная прослойка в 75%, то все равно останутся люди в группе риска», — сказал он.

При этом Костинов считает, что вакцинация «не спасет мир», и отметил необходимость дальнейшего соблюдения личной гигиены, лечения собственных хронических заболеваний и профилактики других инфекций, которые могут выступать «пусковым механизмом».

«Тем не менее без вакцинации развитие этой инфекции остановить невозможно. Даже при формировании естественного иммунитета опасность будет сохраняться, потому что среди населения есть люди старшего поколения и «хроники», имеющие дефекты иммунитета, которые при попадании вируса получают тяжелую форму болезни», — добавил эксперт.

Врачи сообщили о самочувствии испытателей вакцины от коронавируса
Общество
Фото: Игорь Иванко /АГН «Москва»

В изначальной модели эпидемиологи предполагали, что коллективный иммунитет развивается при наличии иммунитета у 60% людей, перенесших инфекцию, пояснил РБК кандидат медицинских наук, врач-терапевт, советник гендиректора Московского международного медицинского кластера Ярослав Ашихмин.

«Но сейчас мы видим, что инфекция не развивается столь яростно, несмотря на то что иммунитет не превышает по всему миру 20%. Вероятно, это связано с тем, что изначальные модели были некорректны, мы оказались не очень хорошо подготовлены в плане эпидемиологии, надо все считать по-новому, и над верными показателями сейчас работают многие ученые. Точно можно сказать, что коллективный иммунитет должен быть более 20%», — сообщил он.

Как отметил Ашихмин, появление вакцины может переломить течение эпидемии, однако сказать, насколько она будет эффективна в борьбе с различными штаммами вируса, пока сложно.

«Как мы видим, мы логично сейчас совмещаем обе стратегии. Вирус оказался хуже гриппа, но не стал апокалипсисом. Люди во всем мире устали от карантина, и движение пошло по шведской модели так или иначе. Это постепенно формирует коллективный иммунитет, мы его в любом случае вырабатываем, ожидая появления вакцины», — уточнил эксперт.

Популяционный иммунитет к коронавирусу исследуют в 22 регионах России
Общество
Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

По мнению завлабораторией трансплантационной иммунологии НМИЦ гематологии Григория Ефимова, модели о коллективном иммунитете опираются на неверную гипотезу, что люди имеют равные шансы заразиться коронавирусом. Он рассказал РБК, что вместе с коллегами в настоящий момент проводит исследование, которое позволяет наблюдать иммунитет к коронавирусу среди людей, ранее не болевших COVID-19.

«Мы видим, что у не болевших людей уже существует иммунный ответ — это не антитела, а Т-лимфоциты, которые распознают этот вирус. Зарубежные исследования показывают те же самые результаты. Скорее всего, это означает, что определенная часть людей невосприимчива к этой инфекции изначально. В рамках своего исследования мы выбираем людей, которые находились в тесном контакте с заболевшими, но сами не были инфицированы. Мы не можем сказать, какой именно процент людей обладает такими свойствами, но по ощущениям они легко находятся», — сказал Ефимов.

По его словам, если отталкиваться от факта, что существенная доля людей изначально невосприимчива к вирусу, то необходимый процент для формирования коллективного иммунитета может быть значительно ниже, чем 70%.

В марте ученые Университета Джонса Хопкинса пришли к выводу, что для выработки коллективного иммунитета к новому коронавирусу необходимо свыше 70% переболевших.

В России массовое тестирование на коронавирус началось в середине мая. К концу июня власти Москвы сообщали, что в столице антитела к коронавирусу были найдены у 19,5% населения. Глава Минздрава Михаил Мурашко также отмечал рост уровня популяционного иммунитета в Москве, что позволяет снижать заболеваемость. По его словам, регионы в этом вопросе отстают от столицы на три недели.

Теги: коронавирус, вакцина, иммунитет, новости
Материалы по теме
Более 8 тыс. россиян обследовали на иммунитет к COVID-19
Общество
Иммунолог назвал тревожные симптомы при вакцинации от коронавируса
Общество
Вирусологи назвали нужное для коллективного иммунитета количество вакцины
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter