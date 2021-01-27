Студенты РУДН в феврале вернутся к очному обучению

Студенты Российского университета дружбы народов (РУДН) вернутся к очному обучению с 8 февраля. Об этом говорится в приказе ректора университета, сообщает «РИА Новости».

«Приступить к реализации учебных программ с очным присутствием обучающихся с 08.02.2021», — сообщается в документе.

В то же время в приказе говорится, что преподаватели старше 65 лет останутся на дистанционном формате работы. Также онлайн-формат оставят для лекций, на которых должны присутствовать более 75 студентов. По-прежнему удаленно учиться будут и студенты вечерних отделений.

Как пояснил ректор РУДН Олег Ястребов, с 8 февраля университет организует учебу в две или в три смены, чтобы аудитории были заполнены только на 50%.