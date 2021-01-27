Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 28 января
USD ЦБ: 75,04 (-0,6) Инвестиции, 12:44
Курс евро на 28 января
EUR ЦБ: 91,22 (-0,45) Инвестиции, 12:44
Студенты РУДН в феврале вернутся к очному обучению Общество, 23:26 Богатейшего человека Мексики госпитализировали с коронавирусом Общество, 23:15 Власти Москвы оценили сроки возврата ресторанов и кафе к нормальной жизни Общество, 23:02 Что экспортирует Россия кроме нефти и газа РБК и Моспром, 22:52 Bellingcat связал фигурантов расследования о Навальном с тремя смертями Политика, 22:45 Власти Москвы напомнили о необходимости носить маски на танцполе Общество, 22:39 МИД вручил ноту протеста представителю посольства США в Москве Политика, 22:37 СМИ сообщили об окончании обыска в квартире Навальных Политика, 22:17 Какие технологии делают город «умнее» РБК и Минстрой, 22:15 Московское «Динамо» второй раз подряд победило ЦСКА в КХЛ Спорт, 22:14 Соратница Навального сыграла Бетховена во время обысков. Видео Политика, 22:08 Эксперты заявили о практике передачи данных россиян через госприложения Политика, 22:05 Росгвардия опровергла данные о продаже «дворца семьи Золотова» в Барвихе Общество, 22:01 В МХАТе опровергли информацию о тяжелом состоянии худрука Боякова Общество, 21:54
Пандемия коронавируса ,  
0 

Студенты РУДН в феврале вернутся к очному обучению

Студенты Российского университета дружбы народов (РУДН) вернутся к очному обучению с 8 февраля. Об этом говорится в приказе ректора университета, сообщает «РИА Новости».

«Приступить к реализации учебных программ с очным присутствием обучающихся с 08.02.2021», — сообщается в документе.

В то же время в приказе говорится, что преподаватели старше 65 лет останутся на дистанционном формате работы. Также онлайн-формат оставят для лекций, на которых должны присутствовать более 75 студентов. По-прежнему удаленно учиться будут и студенты вечерних отделений.

Собянин продлил дистанционное обучение в вузах и колледжах Москвы
Общество
Фото:Денис Гришкин / АГН «Москва»

Как пояснил ректор РУДН Олег Ястребов, с 8 февраля университет организует учебу в две или в три смены, чтобы аудитории были заполнены только на 50%.

«Каждый факультет составит свое расписание. При желании каждый студент сможет учиться с применением цифровых технологий», — уточнил Ястребов.

Он добавил, что иностранные студенты, которые не смогут вернуться в Россию из-за закрытых границ, продолжат обучаться дистанционно по индивидуальным планам.

Читайте на РБК Pro
Три главных мифа об импорте в Россию Джентльмены и дачи: как трое россиян делают «Airbnb для загородных домов» Когда кончится работа в ИТ: прогноз о будущем программистов Почему автопром бьет тревогу из-за дефицита микросхем

Ранее министр науки и высшего образования Валерий Фальков заявил, что эпидемиологическая ситуация во многих городах России позволяет вузам вернуться к очному формату обучения. По его словам, студенты начнут учится в традиционном формате «в самое ближайшее время».

РУДН студенты дистанционное обучение
Материалы по теме
Минобрнауки допустило возврат вузов с удаленки «в ближайшее время»
Общество
Собянин продлил удаленку для студентов столичных вузов
Общество
Собянин продлил дистанционное обучение в вузах и колледжах Москвы
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter