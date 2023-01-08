SCMP узнала о смерти десятков ведущих ученых-инженеров КНР из-за COVID-19

В Инженерной академии Китая менее чем за месяц скончались 20 ее членов, в то время как за весь прошлый год умерли 13. Хотя о причинах смертей официально не сообщалось, SCMP связывает эти случаи с отменой антиковидных мер

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Ведущие инженеры и ученые Китая стали умирать «с беспрецедентной скоростью» после отмены в стране антиковидных ограничений, только в одной Инженерной академии Китая (CAE) менее чем за месяц скончались ее 20 членов, это больше, чем обычно умирает за год, пишет газета South China Morning Post (SCMP).

Газета отмечает, что CAE — самая престижная инженерная академия Китая, которая насчитывает более 900 членов. По данным SCMP, именно ученые академии участвовали в разработке концепций, проектировании и строительстве почти всех мегапроектов страны.

Как уточняет газета со ссылкой на заявление CAE, только за последний месяц умерло 20 членов академии, тогда как в период с 2017 по 2021 год в среднем умирало по 16 человек в год, а в 2021 году — 13 человек.

Среди недавно скончавшихся: главный инженер китайской программы быстрого ядерного реактора Сюй Ми, разработчик первого в Китае оптического волокна Чжао Цзысэнь, инженер-основатель редкоземельной промышленности Китая Чжан Гочэн, лауреат высшей национальной премии в области науки и техники за вклад в лазерное оружие Китая Чжао Иньцзюнь.

CAE официально не сообщала причины смерти ученых, однако SCMP связывает их с отменой антиковидных мер в стране. Как рассказал газете на условиях анонимности один врач, работающий в крупной больнице Пекина, все члены академии обычно получали привилегированное лечение, эквивалентное тому, которое получают заместители министров. Но в последнее время в больничных палатах совсем нет свободных мест, и больным еще повезет, если найдется место в лобби. Пандемия также вызвала истощение ресурсов в системе общественного здравоохранения, что привело к задержке в лечении других заболеваний, указал медик.

В свою очередь ученый, который попросил не называть его имени, заявил, что пока слишком рано оценивать общее влияние пандемии на научно-технический сектор Китая. «Сейчас наша граница вновь открывается. Мы можем встретиться с коллегами со всего мира, чтобы снова генерировать новые идеи и тесно сотрудничать по интересным проектам», — сказал он.

Китай начал сворачивать политику «нулевой терпимости» к COVID-19 в начале декабря, после прошедших в стране массовых акций протеста против карантинных мер. В частности, в стране отменили неизбирательное всеобщее ПЦР-тестирование, а бессимптомным больным и тем, у кого COVID-19 протекает в легкой форме, разрешили оставаться на домашнем карантине без обязательной госпитализации.

После этого в стране произошла рекордная вспышка заболеваемости коронавирусом: в декабре COVID-19 заразились почти 250 млн жителей КНР, сообщал Bloomberg 23 декабря со ссылкой на закрытые данные китайского комитета по здравоохранению. Власти эти сведения не подтвердили: по официальным данным, за сутки 22 декабря в стране обнаружили 3,7 тыс. новых случаев коронавируса, а всего число подтвержденных случаев с начала пандемии достигло 393 тыс. Затем в стране перестали публиковать ежедневные данные о заболеваемости.

4 января Bloomberg на основании опроса очевидцев, сотрудников похоронной сферы и экспертов сообщил, что резкое увеличение числа заболевших коронавирусом в Китае привело к тому, что в стране переполнились крематории. Так, сотрудники похоронных бюро в Пекине и Шанхае рассказали агентству, что крематории работают каждую ночь, а ближайшее свободное место для церемонии кремации умерших есть только в середине января.