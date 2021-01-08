Мэр Лондона объявил о ЧС из-за переполненных больниц

В столице Великобритании сложилась критическая ситуация в связи с распространением коронавируса SARS-CoV-2. Вскоре свободные койки в больницах могут закончиться, предупредил мэр Лондона

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В Лондоне в связи с резким ростом заболеваемости COVID сложилась критическая ситуация, заявил мэр города Садик Хан. Об этом мэр написал в своем Twitter.

«Сегодня я объявил о чрезвычайной ситуации в Лондоне, поскольку угроза, которую вирус представляет для нашего города, перешла в стадию кризиса. У каждого 30-го лондонца сейчас COVID-19. Если мы не предпримем немедленных действий, наша система здравоохранения может быть перегружена и погибнет больше людей», — заявил он.

Объявление о «крупном инциденте» (аналог чрезвычайной ситуации) означает событие, которое влечет за собой серьезные последствия, в том числе риск для жизни людей, и требует принятия специальных мер экстренными службами.

По данным властей, в лондонских больницах находятся более 7 тыс. пациентов с COVID — почти на 2 тыс. больше, чем в апреле прошлого года. Из них почти 1 тыс. подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.