«Британский» штамм коронавируса COVID-19 обнаружили в 41 стране

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Новый штамм коронавируса COVID-19, который впервые был выявлен на территории Великобритании, к настоящему моменту обнаружили в 41 стране и территории. Об этом в еженедельном информационном эпидемиологическом бюллетене сообщила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

«По состоянию на 5 января разновидность коронавируса VOC-202012/01, которая первоначально была выявлена в Соединенном Королевстве, обнаружена в небольшом числе случаев еще в 40 государствах/территориях/районах в пяти из шести регионов ВОЗ», — говорится в сообщении.

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