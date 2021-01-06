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«Британский» штамм коронавируса COVID-19 обнаружили в 41 стране

Фото: Matt Dunham / AP
Фото: Matt Dunham / AP

Новый штамм коронавируса COVID-19, который впервые был выявлен на территории Великобритании, к настоящему моменту обнаружили в 41 стране и территории. Об этом в еженедельном информационном эпидемиологическом бюллетене сообщила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

«По состоянию на 5 января разновидность коронавируса VOC-202012/01, которая первоначально была выявлена в Соединенном Королевстве, обнаружена в небольшом числе случаев еще в 40 государствах/территориях/районах в пяти из шести регионов ВОЗ», — говорится в сообщении.

Материал дополняется.

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