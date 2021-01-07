Британский штамм коронавируса выявили в 22 странах Европы

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Новый, более заразный вид коронавируса зарегистрировали в 22 европейских странах. Об этом заявил на брифинге глава Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге.

«Двадцать две страны Европейского региона обнаружили этот новый вариант», — уточнил он.

Клюге отметил, что мутация коронавируса распространяется быстрее его обычного типа, но не влияет на тяжесть заболевания. Специалист также указал, что штамм передается среди всех возрастных групп, дети не являются группой повышенного риска.

Британские власти сообщили о появлении более заразной мутации в декабре. К началу января его, по данным ВОЗ, зарегистрировали в 41 стране мира. В ВОЗ отмечали, что штамм может больше распространяться среди молодого населения, чем более «привычный» вариант вируса.