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Общество ,  
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Попова заявила, что в России микоплазменная инфекция «сошла на нет»

Попова: микоплазменная инфекция в России к середине ноября сошла на нет
Первый случай микоплазменной инфекции в России выявили в сентябре, а к середине ноября она практически «сошла на нет», заявила Попова, добавив, что заболеванию не дают распространяться. Вспышка инфекции произошла в Китае
Фото: Евгений Епанчинцев / РИА Новости
Фото: Евгений Епанчинцев / РИА Новости

В России первый случай микоплазменной инфекции, вспышка которой произошла в Китае, был выявлен в конце сентября, а к середине ноября она «сошла на нет», заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова журналистам.

«Первый случай мы увидели в конце сентября... к середине ноября ситуация с микоплазменной инфекцией, с групповыми случаями у нас практически сошла на нет. Мы не даем распространиться инфекции», — сказала она (цитата по «РИА Новости»).

Микоплазменная пневмония — атипичная легочная инфекция, возбудителем которой является Мycoplasma pneumoniae. Пик сезонных колебаний заболеваемости такой пневмонией характерен для осенне-зимнего периода, ей преимущественно подвержены дети и подростки.

Заболевание сопровождается сильным и продолжительным кашлем, может подняться температура, отмечаются боли в грудной клетке, может развиться обструкция бронхов. Для подтверждения диагноза рекомендуется проведение ПЦР-теста. Микоплазменная пневмония обычно имеет благоприятное течение, в редких случаях — очень тяжелое. Вакцины от заражения этой инфекцией нет.

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Общество
Фото:Chip Somodevilla / Getty Images

В ноябре о вспышке неизвестной пневмонии в Китае писал The Telegraph со ссылкой на сервис ProMed (отслеживает вспышки заболеваний людей и животных по всему миру). Сервис сообщил об очагах «недиагностированной пневмонии» у детей на севере Китая. Издание отмечало, что именно предупреждение ProMed в декабре 2019 года привлекло внимание к новому вирусу, который позже стал известен как SARS-CoV-2, вызывающий COVID-19.

После этого ВОЗ запросила у китайских властей больше данных о заболевании. В конце месяца власти Китая сообщили организации, что речь идет о микоплазменной пневмонии и что число детей, поступивших на амбулаторное и стационарное лечение с этой болезнью, начало расти еще в мае, а заболевания, вызываемые в том числе респираторно-синцитиальным вирусом человека (РСВ), аденовирусом и вирусом гриппа, начали стремительно распространяться в октябре.

Китайские власти подчеркнули, что заболеваний, вызванных новыми вирусами или бактериями, не выявлено.

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В начале декабря стало известно о случаях микоплазменной пневмонии в ЕС и США. CNN сообщал, что всплеск заболевания зафиксировали в Дании, Франции, Нидерландах и США.

Также в начале месяца о выявленных единичных случаях микоплазменной инфекции в России сообщил Роспотребнадзор. В ведомстве отметили, что более тяжелых форм заболевания не зарегистрировано, а все групповые случаи расследуются. Глава Минздрава Михаил Мурашко заверил, что инфекция «абсолютно управляемая», препаратов для ее лечения достаточно.

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Теги
Полина Мартынова Полина Мартынова
Роспотребнадзор Анна Попова микоплазменная инфекция

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