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Общество ,  
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В России выявили случаи инфекции, вспышка которой произошла в Китае

Роспотребнадзор: в России регистрируют отдельные случаи микоплазменной инфекции
Об очагах «неизвестной пневмонии» у детей в Китае стало известно в ноябре. Позже власти КНР уточнили, что речь идет о микоплазменной пневмонии и что вызвана она известными возбудителями. Случаи инфекции уже выявили в ЕС и США
Фото: Олег Яковлев / РБК
Фото: Олег Яковлев / РБК

В России встречаются единичные случаи заболевания микоплазменной инфекцией, о вспышке которой ранее сообщили китайские власти. Об этом «РИА Новости» сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

«В настоящее время в России также регистрируются отдельные случаи заболевания микоплазменной инфекцией. Так же, как и за рубежом не отмечается изменений в клинической картине заболевания, в частности, появления более тяжелых форм инфекции», — сообщили в ведомстве.

Там подчеркнули, что все групповые случаи заболевания, в том числе в организованных коллективах, активно расследуются, проводится комплексная лабораторная диагностика у заболевших и лиц, контактирующих с ними, организуются противоэпидемические мероприятия.

В ведомстве также напомнили, что в последние несколько дней ряд стран мира, в частности Китай, Германия, Франция, Италия, сообщили о росте заболеваемости респираторными заболеваниями, поражающими преимущественно детей.

Микоплазменная пневмония — атипичная легочная инфекция, возбудителем которой является Мycoplasma pneumoniae. Пик сезонных колебаний заболеваемости такой пневмонией характерен для осенне-зимнего периода, ей преимущественно подвержены дети и подростки.

Заболевание сопровождается сильным и продолжительным кашлем, отмечаются боли в грудной клетке, может развиться обструкция бронхов. Для подтверждения диагноза рекомендуется проведение ПЦР-теста. Микоплазменная пневмония обычно имеет благоприятное течение, в редких случаях — очень тяжелое.

Эксперты призвали «не нажимать кнопку паники» из-за пневмонии в Китае
Общество
Фото:Getty Images

В ноябре о вспышке неизвестной пневмонии в Китае писала The Telegraph со ссылкой на сервис ProMed (отслеживает вспышки заболеваний людей и животных по всему миру). Так, сервис сообщил об очагах «недиагностированной пневмонии» у детей на севере Китая. Издание отмечало, что именно предупреждение ProMed в декабре 2019 года привлекло внимание к новому вирусу, который позже стал известен как SARS-CoV-2, вызывающий COVID-19.

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После этого ВОЗ запросила у китайских властей больше данных о болезни. В конце месяца власти Китая сообщили организации, что речь идет о микоплазменной пневмонии и что число детей, поступивших на амбулаторное и стационарное лечение с этой болезнью начало расти еще в мае, а заболевания, вызываемые в том числе респираторно-синцитиальным вирусом человека (РСВ), аденовирусом и вирусом гриппа, начали стремительно распространяться в октябре, передает The South China Morning Post.

Тогда же власти КНР подчеркнули, что все зафиксированные в Китае острые респираторные заболевания вызваны известными возбудителями, к которым существуют разработанные методы лечения, а заболеваний, вызванных новыми вирусами или бактериями, не выявлено.

В начале декабря стало известно о случаях микоплазменной пневмонии в ЕС и США. Так, CNN писала, что всплеск заболевания зафиксировали в Дании, Франции, Нидерландах и США. Опрошенные CNN эксперты указали, что в США не было «настоящей волны» этого заболевания со времен пандемии COVID-19. «Мы ожидаем, что некоторые сезоны будут более тяжелыми для микоплазменных инфекций, чем другие, и определенно кажется, что в США и Европе этот год может быть хуже, чем другие годы», — отметил специалист по педиатрическим инфекционным заболеваниям в Университете Вандербильта Бадди Кри.

Авторы
Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
болезнь Роспотребнадзор Россия Китай пневмония

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Подробнее

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