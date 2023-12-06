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Общество ,  
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Эксперты назвали симптомы заражения инфекцией, которую выявили в России

Инфекционист Малышев: симптомы микоплазмоза — высокая температура и интоксикация
Основные симптомы микоплазменной инфекции, случаи которой выявили в Китае, Европе, а теперь и в России, — повышенная температура, интоксикация и кашель с насморком или першением в горле. Вакцины от нее нет
Фото: Chip Somodevilla / Getty Images
Фото: Chip Somodevilla / Getty Images

Науке давно известна микоплазменная инфекция, случаи заболевания которой обнаружили в России после вспышки в Китае и нескольких других странах, у этой респираторной болезни непростой возбудитель — «на грани между вирусом и бактерией», сообщил РБК врач-инфекционист, профессор, доктор медицинских наук Николай Малышев.

«Три кардинальных симптома: повышение температуры, то есть гипертермия, но может и с нормальной температурой протекать. [Во-вторых, ] это респираторные симптомы — кашель, насморк, першение в горле и т.д. И интоксикация. Не очень приятное заболевание, но при раннем обнаружении, постановке диагноза и соответствующей медицинской помощи все заканчивается более-менее нормально. Вакцины от микоплазменной инфекции нет», — рассказал инфекционист.

В России выявили случаи инфекции, вспышка которой произошла в Китае
Общество
Фото:Олег Яковлев / РБК

Если сравнивать микоплазменную инфекцию с COVID-19, то тогда по миру распространилась новая инфекция, прежде никому не известная, а микоплазмоз известен давно, соглашается доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский. По его словам, самым агрессивным, патогенным возбудителем этой болезни является микоплазма пневмонии, а сама микоплазменная инфекция может проявляться в разных формах — от поражения верхних дыхательных путей до поражения мочеполовой системы. Как отметил ученый, нередко этот возбудитель вызывает микоплазменные пневмонии, которые могут протекать у кого-то легко, у кого-то — агрессивно и тяжело, с развитием дыхательной недостаточности, что не исключает летального исхода, а профилактика этой болезни аналогична привычным по коронавирусу мероприятиям.

«Вакцины от микоплазменной инфекции на сегодняшний день нет.
Как правило, заболевание протекает благоприятно, но если у человека есть иммунодефицитное состояние, сопутствующие хронические заболевания, в этом случае возможно тяжелое течение. Но говорить о том, что существует высокий процент летальных исходов, на мой взгляд, несправедливо», — добавил Вознесенский.

Эксперты призвали «не нажимать кнопку паники» из-за пневмонии в Китае
Общество
Фото:Getty Images

В ноябре о вспышке неизвестной пневмонии в Китае писала The Telegraph со ссылкой на сервис ProMed (отслеживает вспышки заболеваний людей и животных по всему миру). Так, сервис сообщил об очагах «недиагностированной пневмонии» у детей на севере Китая. Издание отмечало, что именно предупреждение ProMed в декабре 2019 года привлекло внимание к новому вирусу, который позже стал известен как SARS-CoV-2, вызывающий COVID-19.

Впоследствии об увеличении случаев заболевания сообщили власти Дании, Нидерландов, Франции и американского штата Огайо, несколько случаев выявили и в России. «Как и за рубежом, не отмечается изменений в клинической картине заболевания, в частности появления более тяжелых форм инфекции», — сообщили в Роспотребнадзоре.

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Опрошенные CNN эксперты рассказали, что не удивятся, если в США произойдет кратковременная вспышка болезни, поскольку эта бактерия обычно вызывает вспышки пневмонии раз в один-три года. «На сегодняшний день мы не наблюдаем ничего атипичного с точки зрения посещений отделений неотложной помощи, связанных с пневмонией», — заявила в пятницу директор Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) доктор Мэнди Коэн. Чаще всего инфекция встречается у детей и молодежи, но может заболеть каждый, отмечают в CDC.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) посоветовала не совершать поездки при наличии симптомов и призвала не накладывать какие-либо общие ограничения на туризм или торговлю из-за случаев микоплазмоза.

Авторы
Теги
Маргарита Овсянникова Маргарита Овсянникова, Ольга Ваганова Ольга Ваганова, Михаил Добрунов Михаил Добрунов
инфекция симптомы микоплазменная инфекция

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