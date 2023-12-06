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Общество ,  
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Мурашко заверил в наличии препаратов для лечения микоплазменной инфекции

Мурашко: в России есть препараты для лечения микоплазменной инфекции
Фото: Валентин Егоршин / ТАСС
Фото: Валентин Егоршин / ТАСС

В России есть препараты для лечения микоплазменной инфекции, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко в кулуарах конференции «Медицина и качество».

«Для них препараты все есть, [методы] диагностики все есть, «клиника» по ней тоже — течение понятно», — сказал Мурашко (цитата по ТАСС). Он отметил, что инфекция «абсолютно управляемая».

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Фото:Getty Images

5 декабря Роспотребнадзор сообщил, что в России встречаются единичные случаи заболевания микоплазменной инфекцией, о вспышке которой ранее сообщили китайские власти. В ведомстве подчеркнули, что все групповые случаи заболевания, в том числе в организованных коллективах, активно расследуются, организуются противоэпидемические мероприятия.

Микоплазменная пневмония — атипичная легочная инфекция, возбудителем которой является Мycoplasma pneumoniae. Пик сезонных колебаний заболеваемости такой пневмонией характерен для осенне-зимнего периода, ей преимущественно подвержены дети и подростки.

Заболевание сопровождается сильным и продолжительным кашлем, отмечаются боли в грудной клетке, может развиться обструкция бронхов. Для подтверждения диагноза рекомендуется проведение ПЦР-теста. Микоплазменная пневмония обычно имеет благоприятное течение, в редких случаях — очень тяжелое.

Власти Китая заявили, что все зафиксированные в стране острые респираторные заболевания вызваны известными возбудителями, к которым существуют разработанные методы лечения. ВОЗ запросила у Пекина больше данных о микоплазменной пневмонии, вспышку которой выявили у детей на севере страны.

Теги
микоплазменная инфекция Михаил Мурашко Минздрав

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Персональный менеджер
Подробнее

Повышенные ставки по вкладам в рублях и китайских юанях «ВТБ-Вклад Привилегия» относительно ставок по вкладам «ВТБ-Вклад». Кешбэк 3% начисляет за покупки по картам ВТБ с пакетом услуг «Привилегия МК» по программе лояльности «Мультибонус». Скидки у партнёров и список партнёров предоставляются по Премиальной программе лояльности ВТБ. Подробная информация обо всех условиях обслуживания на пакете услуг «Привилегия МК» на официальном сайте vtb.ru. Банк ВТБ (ПАО) Генеральная лицензия Банка России № 1000. Реклама 0+

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