Китай назвал причину новой волны инфекций среди детей

Рост детской заболеваемости микоплазменной пневмонией начал расти в Китае еще весной, сейчас стремительно распространяются заболевания, вызванные различными, но известными вирусами, заявляли власти Китая в ответ на запрос ВОЗ

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Все зафиксированные в Китае острые респираторные заболевания вызваны известными возбудителями, к которым существуют разработанные методы лечения, а заболеваний, вызванных новыми вирусами или бактериями, не выявлено, сообщили на пресс-конференции представители Национальной комиссии по здравоохранению КНР. Стенограмма опубликована в сервисе микроблогов Weibo.

Власти Китая продолжают вести наблюдения за случаями зимних респираторных заболеваний, а также принимают меры по распределению медицинских ресурсов и оптимизации лечения, заявили в комиссии.

В конце ноября The Telegraph со ссылкой на сервис ProMed (отслеживает вспышки заболеваний людей и животных по всему миру) сообщила об очагах «недиагностированной пневмонии» у детей на севере Китая. Издание отмечало, что именно предупреждение ProMed в декабре 2019 года привлекло внимание к новому вирусу, который позже стал известен как SARS-CoV-2, вызывающий COVID-19.

На фоне сообщений о росте детской заболеваемости «недиагностированной пневмонией» к Пекину обратилась Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). Власти Китая сообщили организации, что число поступлений на амбулаторное и стационарное лечение детей с микоплазменной пневмонией начало расти еще в мае, а заболевания, вызываемые в том числе респираторно-синцитиальным вирусом человека (РСВ), аденовирусом и вирусом гриппа, начали стремительно распространяться в октябре, передает The South China Morning Post.

По данным Комиссии здравоохранения Пекина, грипп — основная причина зарегистрированных заболеваний среди людей всех возрастов в стране в течение пяти недель. SCMP отмечает, что СМИ материкового Китая сообщали о длинных очередях как в амбулатории, так и в стационары педиатрических клиник по всей стране.

Детская больница Тяньцзиня работает круглосуточно, обслуживая ежедневно 13 тыс. пациентов в амбулаторных отделениях и отделениях неотложной помощи, что является рекордным показателем, передавала Тяньцзиньская народная радиовещательная станция.

Микоплазменная пневмония — атипичная легочная инфекция, возбудителем которой является Мycoplasma pneumoniae. Пик сезонных колебаний заболеваемости такой пневмонией характерен для осенне-зимнего периода, ей преимущественно подвержены дети и подростки. Заболевание сопровождается сильным и продолжительным кашлем, отмечаются боли в грудной клетке, может развиться обструкция бронхов. Для подтверждения диагноза рекомендуется проведение ПЦР-теста. Микоплазменная пневмония обычно имеет благоприятное течение, в редких случаях — очень тяжелое.

Как пишет издание, бактериальные инфекции, вызывающие микоплазменную пневмонию, обычно сопровождаются легкими респираторными симптомами, однако эксперты и официальные лица заявили, что вспышка в Китае в этом году оказалась особенно серьезной из-за устойчивости бактерий к макролидам — группе антибиотиков, обычно используемых для лечения респираторных, кожных и передающихся половым путем заболеваний, вызванных микобактериальными инфекциями.

Эксперты из материкового Китая давно предупреждают о микоплазменной пневмонии, устойчивой к макролидам. В 2013 году ученые из Китайского центра по контролю и профилактике заболеваний указывали, что уровень резистентности среди пациентов в Пекине был выше, чем в других странах, что указывает на распространенность инфекции.

В американском резецируемом научном журнале Antimicrobial Agents and Chemotherapy, на который ссылается SCMP, отмечалось, что устойчивость к макролидам в случае микоплазменных пневмоний среди населения Пекина выросла с 68,9% в 2008 году до 97% в 2012-м. Авторы статьи указывали, что высокие показатели резистентности в столице Китая, возможно, в том числе связаны с чрезмерным применением антибиотиков.

Эксперты из Центра по контролю заболеваний в пекинском районе Шуньи в 2019 году опубликовали статью о вспышке заболевания в школе, которая произошла за год до этого. В общей сложности у 55 учеников было диагностировано заболевание, вызванное Mycoplasma pneumoniae, 25 из них госпитализировали из-за осложнений, пишет The South China Morning Post.