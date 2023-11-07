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«Это же наши люди». Как евреи и мусульмане живут в одном дворе Дербента

Как живет община горских евреев в Дербенте после беспорядков в Дагестане и что сами евреи думают о войне Израиля и ХАМАС — в репортаже РБК
Фото: Мария Лисицына / РБК
Фото: Мария Лисицына / РБК

Вечером в воскресенье, 29 октября, сотни дагестанцев прорвались на летное поле аэропорта Махачкалы — искали там евреев, прилетевших рейсом из Тель-Авива, и кричали, что поддерживают Палестину в войне с Израилем.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о массовых беспорядках, главный раввин России Берл Лазар заявил, что на Кавказе что-то изменилось «не в лучшую сторону» и Израиль здесь не при чем — дело в воспитании, а бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов обратился к властям Дагестана с просьбой «не ломать судьбы молодых ребят и показательно их [не] наказывать».

Действительно ли что-то изменилось на Кавказе и что происходит во дворах Дербента, где рядом живут евреи и мусульмане, разбирался РБК.

Самый многонациональный регион

В Дагестане сотни лет существует одна из самых больших общин горских евреев. Считается, что евреи начали заселять Кавказ в V—VI веках н.э., придя туда из Персии. К средним векам образовалась полоса горско-еврейских поселений от территории современного Дагестана до северной части Азербайджана. После завоевания Российской империей Северного Кавказа они начали селиться при русских крепостях и административных центрах в Чечне, Северной Осетии — Алании, Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии. При этом религиозным центром горского еврейства в XIX—XX веках оставался Дербент, а дагестанская община там была самой большой.

Впервые в переписи населения горские евреи были выделены в отдельный народ СССР в 1926 году, тогда их численность, по данным переписи, составляла почти 26 тыс. человек.

Сейчас горских евреев также называют татами, однако этнографы утверждают, что таты — часть иранского народа, принявшая иудаизм, но из-за схожести их языка с тем, на котором говорили горские евреи, последних также начали называть татами. В советские годы горские евреи стали записываться татами, чтобы избежать дискриминации.

В конце XX и начале XXI века многие горские евреи, в том числе дагестанские, переехали в Израиль. До этого времени в республике, например, были села со значительным проживанием горских евреев, однако сейчас их уже не осталось.

Сейчас таты входят в 14 коренных малочисленных народов Дагестана. Кроме них, к таким народам относятся аварцы, агулы, азербайджанцы, даргинцы, кумыки, лакцы, лезгины, табасаранцы, ногайцы, рутульцы, русские, цахуры и чеченцы-акинцы. Кроме коренных, в республике проживают представители множества других народностей. Это самый многонациональный регион России.

«Тихо, как мышка»

Жена дербентца Зербали прилетела в Махачкалу из Москвы днем 29 октября и успела проскочить до начала беспорядков — спустя несколько часов у аэропорта Уйташ начала собираться агрессивная толпа. Вместе с ней летела женщина-еврейка, тоже из Дербента. По словам Зербали, его жена вспомнила, что они встречались на свадьбе у знакомых, и пыталась завязать беседу, но женщина «сидела тихо, как мышка», и выглядела напуганной. Зербали говорит, что к тому времени уже начали распространяться антиеврейские сообщения в мессенджерах.

Другие жители Дербента рассказали РБК, что видели в телеграм-каналах призывы не сдавать квартиры и комнаты евреям, а также «не пускать их в дом».

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Информационное поле накалялось в течение нескольких дней до погромов в аэропорту, подтверждает заместитель мэра Дербента Видади Зейналов. «Обстановка в телеграм-каналах, администраторы которых курируются не из России, нагнеталась несколько дней, и мы дали рекомендации руководителям ссузов и вузов провести среди молодежи профилактические беседы, чтобы сыграть на опережение. Наше самое главное беспокойство было связано с тем, чтобы молодежь не вовлеклась в это», — говорит Зейналов, добавляя, что в Дербенте ни в день беспорядков в аэропорту, ни в предыдущие дни происшествий «ни межнационального, ни межконфессионального плана» не было.

Но дополнительные меры безопасности власти города приняли — временно закрыли синагогу, при которой есть детский сад и музей. У здания выставили круглосуточный наряд полиции. Сторож синагоги сказал РБК, что ее закрыли «примерно во время беспорядков в аэропорту».

Синагога Дербента
(Фото: Мария Лисицына / РБК)

Помимо этого, в городе о беспорядках сейчас ничего не напоминает, кроме, может быть, категорических отказов большинства горских евреев, к которым обращался РБК, обсуждать межнациональные отношения.

«А что делать? Мы же здесь живем»

Директор Муниципального татского (горско-еврейского) театра имени Л.Я. Манахимова Борис Юдаев рассказал РБК, что в день беспорядков не заметил в городе агрессии к евреям. «Было не волнение, было недоумение, что в Дагестане могло произойти такое», — добавил Юдаев.

Видади Зейналов, азербайджанец по национальности, вспоминает, что у его знакомых [представителей еврейской общины в Дербенте], «конечно, была тревога». «В разговорах чувствовалась напряженность. Но никто не собрал чемодан и не сказал мне, что уезжает», — говорит заместитель мэра Дербента.

Сара, жительница Дербента, вспоминает, что в ее семье 29 октября «сильно переживали», но в целом продолжают жить обычной жизнью. «У нас есть друзья среди мусульман, мы продолжаем с ними общаться, как раньше. А что делать? Мы же здесь живем, все вместе, рядом», — объясняет она.

То же говорит и дербентец — еврей Азарья: «Мы продолжаем дружить, общаться, все у нас хорошо. Мы не отвлекаемся на эту чушь. Это же наши люди, живем рядом всю жизнь».

Скульптурная композиция в центре Дербента. Изображены имам Джума-мечети города, православный батюшка и один из руководителей еврейской общины
(Фото: Мария Лисицына / РБК)
Скульптурная композиция в центре Дербента. Изображены имам Джума-мечети города, православный батюшка и один из руководителей еврейской общины
(Фото: Мария Лисицына / РБК)

У всех дербентцев, с которыми поговорил РБК, мусульман и евреев, есть родственники, знакомые, соседи и друзья другой национальности. «Два моих самых близких друга в школе — Эфенди и Яша, — говорит Видади Зейналов. — С Яшей мы из десяти лет школы года три-четыре сидели за одной партой. Очень много времени втроем после уроков в школе играли во дворе у Эфенди в футбол. Мы настолько дружили, что я у обоих был свидетелем на свадьбе. Были и прекрасные учителя-евреи. Один из них, Моисей Миерович Гехтман, с которым я занимался перед поступлением в университет, очень много сделал для моего становления как человека».

Фото: Мария Лисицына / РБК
Фото: Мария Лисицына / РБК
Фото: Мария Лисицына / РБК
Фото: Мария Лисицына / РБК
Фото: Мария Лисицына / РБК
Фото: Мария Лисицына / РБК

По его словам, в день погромов в аэропорту он общался со своими знакомыми-евреями, жителями Дербента, просил их звонить ему, однако никто не попросил о помощи.

Практически у каждого еврея и мусульманина, с которым поговорил РБК, есть воспоминания о совместных с представителями другой религии праздниках: евреи всегда поздравляли друзей-мусульман с Навруз Байрамом, а те их позже — с еврейской Пасхой.

С друзьями-мусульманами Борис Юдаев здоровается — «салам алейкум». «А они мне отвечают «шалом». И поэтому досадно слышать, что толпа ищет евреев, неважно каких, главное, чтобы он был евреем», — сетует он.

«А если бы кто-нибудь пострадал, что бы ты сказала?»

Большинство дербентцев-мусульман, с которыми поговорил РБК, убеждены, что «их» евреи не имеют к конфликту Израиля и Палестины никакого отношения.

«Мы с ними общаемся абсолютно так же, как раньше, и после начала войны [Израиля и ХАМАС]. Какая нам разница… Если я вас знаю, почему я должен иметь на вас какое-то зло из-за того, что идет война? Это же не вы взяли в руку дубинку и идете с войной. Главное, чтобы человек был порядочный», — пояснил Сулейман, работающий в Дербенте водителем такси.

Но есть и те, кто считает, что все изменилось. Агалар, владелец одного из дербентских кафе, в разговоре с корреспондентом РБК заявил, что теперь «очень плохо» относится к евреям из-за войны в секторе Газа и не пустит их к себе, если они попытаются зайти.

Свое отношение он объяснил тем, что Израиль «наносит удары по больницам и другим местам скопления гражданских, гибнут женщины и дети».

Фото: Мария Лисицына / РБК
Фото: Мария Лисицына / РБК
Фото: Мария Лисицына / РБК
Фото: Мария Лисицына / РБК
Фото: Мария Лисицына / РБК

Другой дербентец-мусульманин на условиях анонимности говорит, что «не оправдывает действия погромщиков в аэропорту Махачкалы, но их в какой-то степени можно понять», так как они очень переживали из-за гибели мирных жителей в секторе Газа. Он считает, что они не хотели навредить евреям, прибывшим в Россию, а просто намеревались «отправить их обратно».

По словам проживающей в Дербенте Сары, ее коллега-мусульманка, которая «сильно в исламе», заявила, что после беспорядков в аэропорту ей «стало легче». «Я ей говорю: «А если бы кто-нибудь пострадал, что бы ты сказала?» — добавила женщина.

Еврейское кладбище в Дербенте
(Фото: Мария Лисицына / РБК)
Еврейское кладбище в Дербенте
(Фото: Мария Лисицына / РБК)
Еврейское кладбище в Дербенте
(Фото: Мария Лисицына / РБК)
Еврейское кладбище в Дербенте
(Фото: Мария Лисицына / РБК)
Еврейское кладбище в Дербенте
(Фото: Мария Лисицына / РБК)
Еврейское кладбище в Дербенте
(Фото: Мария Лисицына / РБК)

Дербентские евреи говорят, что просто хотят мира. «Мы все молимся только о мире, — утверждает Борис Юдаев. — Я со всеми народами молюсь о мире, везде, чтобы все границы Российской Федерации, все границы за пределами России, были открыты для всех. Чтобы люди были довольны жизнью, чтобы они жили, созидали, воспитывали своих детей и просто получали от этой жизни удовольствие. Я против любой войны, я за мирные переговоры, за понимание людей. Мы, простые граждане, хотим мира и спокойствия». «Я могу сказать от всего горско-еврейского народа: все хотят мира», — добавил он.

ЦАХАЛ утверждает, что ХАМАС намеренно организует базы в гражданских объектах. В начале ноября израильские военные нанесли удар по лагерю для беженцев Джебалия, в результате которого погибли почти 200 человек, в основном женщины и дети (по данным ХАМАС). ЦАХАЛ заявляла, что в результате этой операции был убит один из командиров ХАМАС — Ибрагим Биари, который «прятался за спинами мирных жителей».

Еще один значимый удар был нанесен по больнице аль-Ахли в секторе Газа в середине октября, тогда погибли более 400 человек. ХАМАС обвиняет в ударе Тель-Авив, однако там отрицают свою причастность и утверждают, что причиной взрыва в больнице стал неудачный запуск ракеты террористической организацией «Исламский джихад» (запрещена в России).

«Заводов нет. Платят копейки»

После беспорядков 29 октября был задержан 201 человек, на 155 из них составлены административные протоколы, в том числе за неповиновение сотруднику полиции, мелкое хулиганство, нарушение правил проведения митинга.

СК возбудил уголовное дело по статье о массовых беспорядках (ст. 212 СК). Там утверждали, что установили личности более 20 активных участников событий в аэропорту.

Глава Духовного управления мусульман Татарстана, муфтий республики Камиль Самигуллин также призвал проявить снисхождение к участникам беспорядков, подчеркнув, что акции были «спровоцированы Израилем». А бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов обратился к властям Дагестана с просьбой «не ломать судьбы молодых ребят и показательно их [не] наказывать».

Глава Дагестана Сергей Меликов, комментируя слова Нурмагомедова, напомнил, что перед законом равны все, в том числе и участники протеста, произошедшего в воскресенье. Он уточнил, что ответят те участники беспорядков, из-за которых три сотрудника полиции попали в больницу, а также те, кто распространял ложную информацию и участвовал в погромах. «Нет благих намерений в том, чтобы нападать на женщин с детьми, которые проходили лечение за границей», — также заявлял глава Дагестана (ранее директор махачкалинского аэропорта Саид Рамазанов сообщал, что на рейсе из Тель-Авива были в основном женщины и дети, а один ребенок передвигался на инвалидной коляске и был подключен к аппарату ИВЛ).

Опрошенные РБК жители Дербента говорят, что в аэропорт ворвалась молодежь, которую завели призывы в телеграм-каналах, а в толпе была «активная группа, человек 10–15, которая направила основную массу людей, а затем отошла в сторонку».

«Там была в основном молодежь, которая евреев-то и не знает, — считает Сулейман. — Кроме того, у нас молодежи заниматься нечем. Нет работы. Заводов нет, если работают у частников, то платят копейки».

Нужно стремиться, чтобы дети не попали под дурное влияние, признает заммэра Дербента Видади Зейналов. «Если вовремя не оградить и не предостеречь, то мы можем дойти до очень нехороших последствий», — беспокоится он.

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Мария Лисицына Мария Лисицына
Дагестан Дербент Махачкала евреи еврейская община беспорядки
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