Меликов ответил на слова Хабиба о прощении и репост о беспорядках

Нурмагомедов ранее сделал репост публикации чемпиона Европы по вольной борьбе Магомедова, который призывал простить участников беспорядков в Дагестане. Меликов заявил, что уважает экс-чемпиона UFC, однако «перед законом все равны»

Хабиб Нурмагомедов (Фото: Дмитрий Голубович / Global Look Press)

Глава Дагестана Сергей Меликов, отвечая на слова бывшего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова о прощении, заявил, что участники беспорядков в аэропорту Махачкалы равны перед законом, а те, кто устраивал погромы, понесут ответственность.

«Я глубоко уважаю Хабиба <...>, я лично с ним знаком и приветствую его обращение. Но я понимаю, что он это заявление делал, прочитав некий контекст моих выступлений. А кто требует наказывать всех, кто был в аэропорту в ту ночь? Там были и те, кто улетал, и те, кто прилетал, всех наказывать что ли? Нет, конечно. <...> Все-таки есть закон и есть ответственность, и перед законом равны и я, и вы, и те, кто был в воскресенье», — сказал Меликов, отвечая на вопрос журналистов (цитата по ТАСС).

Глава Дагестана уточнил, что перед законом ответят те участники беспорядков, из-за которых трое сотрудников полиции попали в больницу, а также те, кто распространял ложную информацию и участвовал в погромах. «За это кто-то должен ответить. И те, кто нарушил деятельность аэропорта на сутки. <...> Давайте пусть ответят те, кто под шумок громили витрины, вытащили сувениры, продукцию, или те, кто разобрал брусчатку, <...> наверное, для того, чтобы бросать эти камни в сотрудников», — добавил Меликов.

В то же время, по словам главы региона, те, кто «просто стоял с флагом Палестины», наказаны не будут.

Ранее Нурмагомедов на своей странице в Instagram (принадлежит Meta — признана в России экстремистской и запрещена) репостнул публикацию чемпиона Европы по вольной борьбе Махмуда Магомедова, в которой тот обратился к властям Дагестана с просьбой «не ломать судьбы молодых ребят и показательно их наказывать». «Покажите жест добра, что и вы навстречу идете и амнистию даете. И если повторится, накажите более строго», — написал Магомедов. «Аллах прощающий и любит прощающих», — добавил Нурмагомедов к репосту. Позже пост пропал из аккаунта бойца.

Беспорядки в аэропорту Махачкалы произошли 29 октября из-за прибытия регулярного рейса из Тель-Авива. Участники беспорядков проверяли паспорта у выходивших из аэропорта. Позже толпа ворвалась в здание воздушной гавани, а потом на взлетно-посадочную полосу. Аэропорт временно закрыли.

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Глава Дагестана заявлял, что участники беспорядков — «нелюди», которые не представляют республику. В толпе могли быть случайные люди, пришедшие «с искренними переживаниями о палестинцах», но из виновных снисхождения не сделают никому, заверял он.

В ходе беспорядков пострадали 20 человек, среди пострадавших — по меньшей мере девять полицейских.

СК возбудил уголовное дело по ст. 212 УК (массовые беспорядки). Вечером 30 октября МВД сообщало, что были задержаны более 80 человек. 1 ноября Верховный суд Дагестана арестовал 15 человек на срок от трех до десяти суток по этому делу. Всего в беспорядках, по оценкам источников РБК, участвовали 1,2 тыс. человек.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков связал произошедшее в республике с вмешательством извне. Израильский президент Ицхак Герцог заявил, что беспорядки в Махачкале представляют собой «чистый антисемитизм» и были спровоцированы со стороны.

Один из чиновников «по фамилии Батырханов», участвовавший в беспорядках, был уволен, сообщил в среду Меликов. Он не уточнил имя и должность чиновника, на сайте администрации республики значится только один человек с такой фамилией — Марат Батырханов, врио начальника архивного отдела администрации города Избербаш. Источник РБК подтвердил, что речь идет именно о чиновнике из Избербаша.