СК опознал более 20 активных участников беспорядков в аэропорту Махачкалы

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Личности более 20 активных участников массовых беспорядков в международном аэропорту Махачкалы установили, сообщил Следственный комитет в телеграм-канале.

«К настоящему моменту установлены личности более 20 подозреваемых — активных участников массовых беспорядков», — говорится в сообщении ведомства.

В рамках уголовного дела следователи опросили «десятки лиц, присутствовавших на территории аэропорта Уйташ во время массовых беспорядков», а также воспользовались записями с камер видеонаблюдения.

СК оценил ущерб из-за беспорядков в аэропорту Махачкалы в сотни миллионов рублей. Депутат Госдумы, экс-мэр Дербента Хизри Абакаров сообщил, что ущерб, по предварительным данным, составил 285 млн руб.

В Следственном комитете напомнили, что участников массовых беспорядков могут осудить на срок от трех до восьми лет, а организаторов — до 15 лет лишения свободы.

Беспорядки в аэропорту Махачкалы произошли 29 октября во время прибытия регулярного рейса из Израиля. В здание аэропорта ворвалась толпа, после чего выбежала на взлетно-посадочную полосу. Аэропорт на время беспорядков закрыли. В ходе погромов пострадали 20 человек, в том числе девять полицейских.

Всего в беспорядках, по оценкам источников РБК, участвовали 1,2 тыс. человек. СК возбудил уголовное дело по ст. 212 Уголовного кодекса (массовые беспорядки).

Президент Владимир Путин назвал произошедшее погромами. Он уточнил, что беспорядки готовили в том числе через соцсети, «не в последнюю очередь с территории Украины».