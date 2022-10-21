С театральных афиш в Москве и Санкт-Петербурге убрали имя Бориса Акунина

Писатель Борис Акунин также заявил о проблемах с поступлением авторских отчислений. В РАМТ объяснили это исполнением указа президента

Борис Акунин (Фото: Николай Галкин / ТАСС)

Росcийский академический молодежный театр (РАМТ) в Москве и Александринский театр в Санкт-Петербурге убрали имя Бориса Акунина с афиш спектаклей по его пьесам и книгам. Об этом писатель рассказал в своем телеграм-канале.

«Названия пьес остались, но вместо автора пустота. Спрашивают, знаю ли я про это. Да, знаю», — написал Акунин.

Художественный руководитель РАМТ Алексей Бородин, по утверждению Акунина, сообщил ему, что это потребовал Минкульт, на что писатель ответил ему: «Поступайте, как для вас лучше».

«Попробуйте также найти имя автора на анонсе спектакля «1881» — новой пьесы, которую я написал для Александринского театра», — предложил читателям Акунин. В афише спектакля «1881» на сайте театра Акунин среди авторов постановки не упоминается.

Писатель также рассказал, что из-за санкций (Акунин последние годы живет в Великобритании) не получает авторские отчисления, в частности от Александринского театра.

«Мне российские зрители тоже дороги. Именно поэтому я не требую, чтобы мои безымянные спектакли сняли из репертуара. Пока их окончательно не запретят, пусть идут. Даже бесплатно. (Когда Александринский театр с извинениями сообщил, что из-за санкций не сможет выплачивать авторские, я ответил: «Ничего, не проблема»), — заявил писатель, подчеркнув, что выступает против культурного бойкота.

В пресс-службе РАМТ сообщили РБК, что ситуацию с выплатами связывают с указом президента о временном порядке исполнения обязательств перед правообладателями.

Президентский указ от 27 мая 2022 года разрешает расплачиваться с иностранными правообладателями в рублях через специальные счета, открытые в российских банках. Такой порядок касается правообладателей, которые:



• связаны с недружественными странами;

• публично поддержали санкции против России;

• запретили после 23 февраля использовать в России свои разработки и товарные знаки из-за санкций;

• прекратили, приостановили или существенно ограничили работу в России из-за санкций;

• дискредитируют российскую армию;

• «в неприличной форме» выражают неуважение к России, ее обществу, властям и официальным символам, в том числе в интернете.

«Со своей стороны можем сказать, что три спектакля по произведениям Бориса Акунина много лет идут в нашем театре с неизменными аншлагами, горячо любимы зрителем, и мы надеемся, что сможем продолжать играть их и дальше», — сказали РБК в пресс-службе РАМТ.

Художественный руководитель Александринского театра Валерий Фокин и пресс-служба администрации губернатора Санкт-Петербурга рекомендовали РБК обратиться в Минкультуры. РБК направил запрос в Минкульт.

Борис Акунин (настоящее имя — Григорий Чхартишвили, также публиковался под псевдонимами Анна Борисова и Анатолий Брусникин) — писатель, ученый-японист, литературовед, переводчик и общественный деятель. Среди самых известных работ — романы и повести из серии «Новый детектив» о приключениях Эраста Фандорина. Создал также серии «Провинциальный детектив», «Приключения магистра», «Жанры», цикл «История Российского государства». В 2014 году переехал с семьей в Лондон. После начала военной операции на Украине писатель выступил с ее критикой.