Покинувший Минприроды куратор мусорной реформы перейдет в Росгеологию

Бывший замминистра займет в компании должность заместителя директора, остававшуюся вакантной после задержания Руслана Горринга

Владимир Логинов (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Владимир Логинов, уволившийся из Минприроды, где он занимал пост замминистра, будет назначен заместителем директора АО «Росгеология». Об этом сообщил РБК источник, близкий к руководству компании. Знакомый Логинова подтвердил РБК, что он будет заместителем гендиректора Росгеологии вместо арестованного Руслана Ганижева (Горринга). По словам знакомого, Логинов, в частности, будет отвечать за Байкал. Сам Логинов сказал РБК, что дает комментарии через пресс-службу Минприроды. Представитель министерства отказалась от комментариев.

О том, что Логинов займет в компании должность, пустовавшую после увольнения и последующего ареста Горринга, сообщил Telegram-канал «Зеленый змий». По его данным, Логинов будет курировать специальные природоохранные проекты, а также вопросы взаимодействия с советом директоров Росгеологии во главе с вице-премьером Алексеем Гордеевым.

В Минприроды Логинов отвечал за сферу обращения с отходами, а также за госполитику в сфере охраны окружающей среды. 31 октября премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение о его увольнении по собственному желанию.

После этого источники РБК сообщили, что на должность Логинова может быть назначен Константин Румянцев, сейчас занимающий пост помощника вице-премьера Алексея Гордеева.