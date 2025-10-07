Налоговая инспекция подала в суд заявление о банкротстве Митрошиной
Налоговая инспекция подала в суд заявление о банкротстве блогера Александры Митрошиной, обвиняемой в отмывании денежных средств в особо крупном размере. Об этом сообщают телеграм-канал 112 и «РИА Новости».
«ИФНС России № 33 по Москве 06.10.2025 г. направлено в арбитражный суд Москвы заявление о признании несостоятельным (банкротом) должника Митрошина Александра Александровна», — цитирует агентство заявление налогового органа.
РБК обратился за комментарием к представителю Митрошиной и направил запрос в Арбитражный суд Москвы.
Митрошина обвиняется в отмывании денежных средств в особо крупном размере (ст. 174.1 УК РФ). По версии следствия, она приобрела недвижимость в Москве на сумму свыше 127 млн рублей, полученные преступным путем. Митрошину задержали в аэропорту Сочи 7 марта, куда она прилетела из Дубая. 8 марта она признала свою вину в полном объеме, а 10 марта ее отправили под домашний арест.
Против Митрошиной возбудили уголовное дело о неуплате налогов в 2023 году. По данным Следственного комитета (СК), в период с октября 2020 года по май 2022 года блогер получила от продажи образовательных курсов больший доход, чем это было предусмотрено лимитом упрощенной системы налогообложения (150 млн руб.). В мае 2023 года Митрошина заявила, что погасила долг перед налоговой в размере 127 млн руб.
