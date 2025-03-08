Блогер Саша Митрошина признала вину в отмывании денег

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Блогеру Александре Митрошиной предъявили обвинение в отмывании средств в особо крупном размере, она признала вину в полном объеме, сообщает столичное управление Следственного комитета.

«В понедельник следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании в отношении нее меры пресечения», — говорится в сообщении в телеграм-канале.

7 марта Митрошину задержали в Краснодарском крае, 8 марта ее доставили в Москву для допроса.

Девушка была одной из первых российских блогеров-миллионников, кто оказался фигурантом дела о неуплате налогов. В 2023-м против нее завели дело об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере (ч. 2 ст. 198 УК), речь шла о более чем 127 млн руб. В том же году Митрошина сообщила, что погасила задолженность перед налоговой.

Теперь уголовное дело против нее завели по п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК (легализация (отмывание) денежных средств в особо крупном размере или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления). Девушке грозит до семи лет лишения свободы.

В прокуратуре объяснили, что в 2020-2022 годах Митрошина как индивидуальный предприниматель применяла упрощенную систему налогообложения, при которой ставка составляет 6%. Доход блогера был больше допустимых при использовании этой системы 150 млн руб. Поэтому она перенаправляла деньги на счета других ИП, а затем легализовывала их через оплаты по договору долевого участия, заявили в прокуратуре.

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