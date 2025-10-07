ТАСС узнал, когда в последний раз была в сети пропавшая семья Усольцевых

ТАСС: пропавшая семья Усольцевых в последний раз была в сети вечером 28 сентября

Фото: ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия

Мобильные телефоны семьи Усольцевых, пропавшей в Красноярском крае, в последний раз были в сети поздно вечером в день исчезновения — 28 сентября, сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

«В 22:30 последний раз были в сети телефоны пропавших, в районе скал», — говорится в сообщении.

Следствие не исключает версию о том, что пропавшая в Красноярском крае семья могла попасть в ущелье, сообщили РБК в региональном главке МЧС.

28 сентября супруги Ирина и Сергей Усольцевы с пятилетней дочерью Ариной отправились в урочище Буратинка близ поселка Кутурчин и вскоре перестали выходить на связь. Семья не регистрировались в МЧС и ушла в поход без сопровождения.

Через два дня близкий Усольцевых обратился в правоохранительные органы, возбуждено уголовное дело по факту исчезновения туристов.

К 5 октября пропавших туристов искали около 250 человек, было задействовано 40 единиц техники. До этого к поискам подключили вертолетный отряд.

В понедельник из-за ухудшения погоды беспилотники и вертолеты не использовались. Днем 7 октября пропавшую семью перестали искать с воздуха.