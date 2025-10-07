Пропавшую в Красноярском крае семью перестали искать с воздуха

Фото: ГУ МЧС России по Красноярскому краю

Поиски пропавшей в Красноярском крае семьи Усольцевых с воздуха приостановлены из-за непогоды, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МЧС России по Красноярскому краю.

«Уже два дня не ведутся поиски [с воздуха], потому что нелетная погода», — сказали там. Собеседник РБК добавил, что наземные поиски семьи продолжаются круглосуточно.

По данным телеграм-канала SHOT, поиски продолжатся только на земле, что снижает скорость обследования территорий.

28 сентября супруги Ирина и Сергей Усольцевы с пятилетней дочерью Ариной отправились в урочище Буратинка близ поселка Кутурчин и с тех пор перестали выходить на связь.

В региональном МЧС 5 октября сообщили, что число участников поиска пропавшей семьи увеличилось до 249 человек, также задействованы 40 единиц техники. Из-за неблагоприятных погодных условий в поисковой операции не были задействованы вертолеты.

По состоянию на 7 октября, было проверено 278 кв. км лесного массива, 398 км лесных троп и дорог. Пешие волонтерские группы за прошедшие сутки прошли 161 км троп.

Как уточнили в следственном управлении СК по Красноярскому краю, семья отправилась в путь без сопровождения, после того как остальная группа отказалась от похода из-за штормового предупреждения. По факту исчезновения семьи возбуждено уголовное дело.