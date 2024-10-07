Финская школа ответила на скандал из-за изучения русского языка

Финский таблоид рассказал об угрозе безопасности, исходящей от местной школы, которая обучает русскому языку и культуре. Спецслужбы и сама школа претензии отвергли, однако ее все равно планируют закрыть — но по другой причине

Урок в Школе Восточной Финляндии (Фото: isk_rodkom_joensuu / VK)

Публикации в СМИ с критикой углубленного изучения русского языка в финско-русской Школе Восточной Финляндии (ШВФ) нанесли учреждению репутационный ущерб, заявила директор Катри Анттила.

ШВФ — двуязычная школа, специализирующаяся на изучении русского языка и культуры. Ее филиалы находятся в городах Лаппеенранта, Йоэнсуу и Иматра близ границы с Россией, туда ходят 611 учеников. Школу основали в 1997 году, юридически она является частной организацией, но фактически финансируется за счет муниципалитетов. Скандал разгорелся в начале сентября, когда таблоид Iltalehti со ссылкой на анонимные источники сообщил о планах властей закрыть филиалы школы в связи с вероятной угрозой национальной безопасности. Собеседники издания говорили, что есть опасения, что Россия объявит о притеснениях учеников-россиян и увидит необходимость принять меры для их защиты. В финской полиции безопасности (Supo) опровергли утверждения таблоида, что деятельность школы представляет угрозу для безопасности государства.

«Понятно, что у Iltalehti свои цели — нужно повышать тираж, продавать газеты. Хорошо, конечно, что Supo опровергло заявления газетчиков, но вред этот материал уже успел нанести. Каждый раз в интернет-поисковиках будет всплывать эта статья, когда люди будут искать информацию о нашей школе», — сказала директор.

Она отметила: ШВФ — не русская школа, «мы финская интернациональная школа, в которой преподавание ведется на финском и где изучают русский», поскольку детям нужно знать и другие языки, кроме английского. С ее слов, у многих детей и родителей публикации в СМИ вызвали фрустрацию: «Один папа прямо спросил — моего девятилетнего сына Калле теперь считают российским агентом или как это все можно еще истолковать?»

Но председатель фонда правления ШВФ Антеро Латту уверена, что публикации только повысили узнаваемость школы. Условия работы сильно изменились за последнее время, особенно с началом военного конфликта между Россией и Украиной, но школа изменится и усилит свои позиции, пообещала она. Латту также выразила уверенность, что своей работой школа представляет угрозу именно правительству России, поскольку ученики ШВФ «учатся, как жить в демократическом обществе».

Вместе с тем закрытие этих школ все равно обсуждается, но по экономическим, а не политическим причинам: в городах снижается количество учеников.

Власти города Лаппеенранта пояснили, что рассматривается закрытие нескольких школ, не только ШВФ, и роль русского языка в учебном процессе никак не выделялась при принятии решений. Более того — школьникам обеспечат более широкий спектр преподавания на русском языке по сравнению с нынешними программами. В прошлом году администрация Лаппеенранты перечислила Школе Восточной Финляндии €1,7 млн.

По сведениям Etelä-Saimaa, школа прекратит работу в 2025 году.

Во второй половине 2022 года Yle сообщала о сокращении в Финляндии числа желающих изучать русский язык в связи с вооруженным конфликтом России и Украины. Мнения преподавателей разделились: в Университете Турку признали наличие тенденции, а некоторые учителя не заметили значительного изменения в потоке учеников.

Эксперты при этом отмечали: несмотря на политические противоречия, потребность в русскоязычных экспертах есть. Они «являются важным ресурсом политики безопасности, когда мы рассматриваем такие вопросы, как информационное влияние», пояснял профессор русской литературы и культуры в Университете Хельсинки Томи Хуттунен.

После распада СССР в мире стремительно сокращалось количество изучающих русский язык как иностранный: если в начале 1990-х русскому обучались 74,6 млн человек, то к 2018-му их численность сократилась вдвое, до 38,2 млн.

«Количество говорящих на русском языке или владеющих им людей действительно сокращается. Если на 2020 год это было 280 млн человек, то в 2022-м — уже 255 млн. Но чем это вызвано? Тем, что все резко расхотели учить русский? Нет. Это вызвано естественной убылью населения», — объясняла в интервью РБК ректор Института русского языка им. Пушкина Наталья Трухановская.