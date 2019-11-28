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Число изучающих русский язык в мире упало в 2 раза со времен распада СССР
По данным экспертов Минобрнауки, к 2018 году в мире почти вдвое сократилось количество изучающих русский язык иностранцев. Согласно их прогнозу, интерес к изучению русского языка и численность русскоговорящих продолжат снижение
Фото: Комсомольская правда / Global Look Press

Как русский язык терял влияние

Количество людей, изучающих русский как иностранный и обучающихся на нем в школах, колледжах и вузах, в мире упало примерно в два раза за постсоветский период, следует из доклада (есть у РБК) подведомственного Минобрнауки Центра социологических исследований (ФГАНУ «Социоцентр»).

Русский язык сейчас занимает десятое место в мире по распространению, его используют в 27 странах, говорится в документе. По данным «Социоцентра», если в начале 1990-х годов число изучавших русский составляло 74,6 млн человек, то к 2004 году сократилось до 51,2 млн, а к 2018-му — до 38,2 млн человек. Без учета стран бывшего СССР число изучавших русский упало по всему миру за постсоветский период с 20 млн человек до чуть более 1 млн.

Данные получены на основе подсчетов профильных министерств различных стран, Россотрудничества, а также ассоциаций русистов. Доклад «Социоцентра» был представлен межведомственной комиссии по русскому языку под руководством министра просвещения Ольги Васильевой.

Меньше стали владеть русским языком преимущественно в Восточной Европе и на Балканах, там к 2015 году осталось 8 млн русскоговорящих против 38 млн в 1990 году. В странах бывшего СССР также произошло снижение с 119,5 млн до 82,5 млн говорящих на русском. При этом выросло число владеющих русским языком в США, Канаде, Австралии и Новой Зеландии — с 1,2 млн до 4 млн.

Присутствие русского в мире восстанавливается, но это не происходит повсеместно, считает главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов. «Понятен интерес к русскому языку, к примеру, на арабском Востоке, в Сирии, но это происходит точечно», — считает Лукьянов.

По его мнению, Россия для культивирования своей культуры делает меньше, чем европейские страны. «Франция, Германия, даже Швеция ведут более активную языковую и культурную политику, у нас пока это не является приоритетом», — считает Лукьянов.

Как будет меняться ситуация с распространением русского языка

Эксперты «Социоцентра» считают, что при общемировой численности населения 8 млрд человек к 2025 году доля владеющих русским языком составит 2,7%, или 215 млн человек. В 2015 году при населении 7,5 млрд человек число владеющих русским языком составило 243 млн, или 3,2% от мирового населения.

По мнению одного из авторов доклада, заместителя директора «Социоцентра» Александра Арефьева, прогноз выглядит алармистски. «Если ничего не предпринимать, ситуация к 2025 году может оказаться печальной», — считает он. Арефьев отмечает, что ситуация с изучением русского языка в некоторых странах стабилизировалась в 2015 году либо показывает рост вне академического сектора образования.

По его данным, продолжается стабильный рост числа изучающих русский язык в Европе и Северной Америке в частных и общественных образовательных центрах, субботних и воскресных школах за счет детей эмигрантов из России и стран бывшего СССР.

По словам проректора по науке Государственного института русского языка им. А.С. Пушкина Михаила Осадчего, сегодня преподавание русского за рубежом фокусируется в частном секторе, который не ассоциирует себя с государственной политикой России по популяризации русского языка. Таким образом, конечное количество изучающих его иностранцев «невозможно подсчитать».

«После разработанной советской системы по обучению русистов, когда во многих странах русский изучался как предмет, случился коллапс 1990-х годов. До начала 2000-х годов Россия совершенно ничего не делала для продвижения русского языка за границей. Преподавание перешло в сферу частных услуг дополнительного образования. Затруднительно учитывать, к примеру в США, частные и чартерные школы (школа с государственно-частным партнерством), в которых хорошо развито преподавание русского языка», — говорит Осадчий.

Как русский язык преподают на территории бывшего СССР

В докладе «Социоцентра» отмечается также, что существенное снижение числа учащихся на русском языке и изучающих язык на Украине было компенсировано за счет непризнанных Луганской и Донецкой республик. «Там полностью отказались от украинского как языка обучения, но он продолжает присутствовать в расписаниях программ школ как учебный предмет», — отметил Арефьев. Он уточнил, что речь идет о 250 тыс. учащихся школ, колледжей и вузов.

Увеличилось с 2014 по 2018 год число изучающих русский язык в Узбекистане и Таджикистане. В общей сложности страны СНГ и Балтии продемонстрировали падение числа изучающих русский с 11 млн до 7,5 млн человек за последние 15 лет.

Кто курирует обучение иностранцев русскому языку

  • Россотрудничество (годовой бюджет 480 млн руб.): в настоящее время работает 66 языковых курсов при российских центрах науки и культуры в 58 странах.
  • Фонд «Русский мир» (годовой бюджет 500 млн руб.): работает 102 Русских центра в 102 странах.
  • Министерство просвещения до конца 2019 года создаст не менее десяти центров открытого образования на русском языке. Центры откроются в рамках программы, утвержденной постановлением правительства. На ее реализацию выделено более 7 млрд руб. с 2019 по 2025 год.

В начале ноября на заседании Совета по русскому языку Владимир Путин заявил, что пространство русского языка в мире «искусственно, абсолютно бесцеремонно» сокращается, речь идет об объявленной языку войны со стороны «пещерных русофобов», а также маргиналов и агрессивных националистов. По мнению российского президента, в странах, с которыми Россия поддерживает экономическое и политическое сотрудничество, есть реальный всплеск интереса к русскому. «Но интерес в целом к языку, особенно в мире, к русскому языку, — он будет возрастать по мере роста нашего благосостояния в самом широком смысле этого слова: и народного благосостояния, и страны в целом, роста влияния. Тогда и интерес к языку будет. Не будет этого — не будет [интереса к языку], хоть тресни!» — резюмировал Путин в ходе заседания совета.

Автор: Егор Губернаторов
Теги: русский язык, Минобрнауки, Россотрудничество
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