Российские дипломаты возмутились призывом портить их машины в Финляндии

Финский ученый намекнул, что машины российских дипломатов могут «случайно пострадать» — это вызвало возмущение российского посольства. Зачинщик скандала известен своими провокационными заявлениями

Посольство России в Финляндии (Фото: Mauri Ratilainen / EPA / ТАСС)

Ведущий научный сотрудник финского Внешнеполитического института Чарли Салониус-Пастернак призвал повреждать строительной техникой и заливать краской служебные автомобили российских дипломатов в Хельсинки. Это «переходит все границы», заявило российское посольство в Финляндии.

Посольство назвало идею ученого банальным вандализмом, нарушением Венской конвенции и законов Финляндии.

«Каких еще призывов нам ждать? Сжигать русские книги и картины И. Репина? Лишить российских граждан в Финляндии всех прав и посадить их в концлагерь? Все это уже было в истории, и это — ее черные страницы. Это — далеко не рядовой случай», — сказано в сообщении.

В посольстве напомнили, что Внешнеполитический институт считается ведущим финским исследовательским центром в сфере международных отношений и работает под патронажем парламента и МИД Финляндии.

Твит ученого, о котором идет речь, был опубликован два дня назад, 4 октября. Салониус-Пастернак опубликовал кадры автомобиля с дипломатическими номерами и написал: «Было бы обидно, если бы проезжавшая строительная машина его поцарапала — или кто-то облил бы его красной краской». Позднее он удалил запись, написал, что его неправильно поняли и умышленная порча дипломатических автомобилей незаконна.

Ученый и прежде отличался «пятничными твитами», пишет Vastaan Sanomat. В конце сентября 2022 года он заявил, что Россия ведет войну против Финляндии, и задался вопросом, следует ли помещать прибывших в страну в связи с частичной мобилизацией на родине российских граждан в «лагеря для интернированных».