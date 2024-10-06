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Политика ,  
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Российские дипломаты возмутились призывом портить их машины в Финляндии

Финский ученый намекнул, что машины российских дипломатов могут «случайно пострадать» — это вызвало возмущение российского посольства. Зачинщик скандала известен своими провокационными заявлениями
Посольство России в Финляндии
Посольство России в Финляндии (Фото: Mauri Ratilainen / EPA / ТАСС)

Ведущий научный сотрудник финского Внешнеполитического института Чарли Салониус-Пастернак призвал повреждать строительной техникой и заливать краской служебные автомобили российских дипломатов в Хельсинки. Это «переходит все границы», заявило российское посольство в Финляндии.

Посольство назвало идею ученого банальным вандализмом, нарушением Венской конвенции и законов Финляндии.

«Каких еще призывов нам ждать? Сжигать русские книги и картины И. Репина? Лишить российских граждан в Финляндии всех прав и посадить их в концлагерь? Все это уже было в истории, и это — ее черные страницы. Это — далеко не рядовой случай», — сказано в сообщении.

В посольстве напомнили, что Внешнеполитический институт считается ведущим финским исследовательским центром в сфере международных отношений и работает под патронажем парламента и МИД Финляндии.

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Твит ученого, о котором идет речь, был опубликован два дня назад, 4 октября. Салониус-Пастернак опубликовал кадры автомобиля с дипломатическими номерами и написал: «Было бы обидно, если бы проезжавшая строительная машина его поцарапала — или кто-то облил бы его красной краской». Позднее он удалил запись, написал, что его неправильно поняли и умышленная порча дипломатических автомобилей незаконна.

Ученый и прежде отличался «пятничными твитами», пишет Vastaan Sanomat. В конце сентября 2022 года он заявил, что Россия ведет войну против Финляндии, и задался вопросом, следует ли помещать прибывших в страну в связи с частичной мобилизацией на родине российских граждан в «лагеря для интернированных».

Под интернированием понимается, среди прочего, содержание под стражей общеопасных лиц, изоляция вражеских граждан во время войны или заключение врагов режима в концентрационные лагеря.

Дипломатический иммунитет гарантирует неприкосновенность помещений, транспортных средств, архива и курьерской почты, принадлежащих дипломатическому представительству. Частное жилище и транспорт дипломатов и административно-технического персонала также неприкосновенны.

Научные интересы Чарли Салониус-Пастернака касаются внешней и внутренней политики США, безопасности и обороны Финляндии. Он работает в институте с 2005 года, а в 2009-м был кандидатом от Шведской народной партии Финляндии на европейских выборах. Институт учрежден парламентом Финляндии и финансируется за его счет, но автономный в своей исследовательской деятельности и управляется советом из девяти членов.

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Финляндия поджог МИД посольство России
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