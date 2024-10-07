Юристы выдали предостережение из-за «курса исправления» буллеров в школах

В борьбе с буллингом через закон важно «не перегнуть палку» и не допустить, чтобы любое некорректное поведение детей квалифицировалось как травля, считают юристы. По их мнению, важно ужесточить ответственность и для родителей

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В борьбе с буллингом в школах на законодательном уровне важно «не перегнуть палку» и не допустить, чтобы любое поведение детей, которое может показаться неправильным, отнесли к травле с соответствующей ответственностью за нее, заявили опрошенные РБК юристы.

В Госдуме разработали законопроект против буллинга, который предполагает ввести определение «травли» и регламентирует работу по борьбе с ней. Если школа увидит признаки травли, то она будет направлять информацию в Комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав для оценки ситуации. Если факт травли установят, то с ребенком-агрессором будут проводить «индивидуальную профилактическую работу». Комиссия сможет дополнительно назначить несовершеннолетнему, а также его родителям «курс исправления» — это может быть и работа с психологом, и участие в социальных волонтерских проектах. Кроме того, инициатива содержит предложения по борьбе с кибербуллингом. В частности, социальные сети должны будут выявлять и блокировать страницы пользователей и информацию, направленные на систематическую травлю других людей.

Игорь Семеновский, доцент департамента международного и публичного права Финансового университета при правительстве России усомнился в реальности содержащихся в пояснительной записке «цифр-страшилок», исходя из которых с буллингом так или иначе сталкивались 75% детей. Но проблема существует, бороться с ненормативными формами поведения детей необходимо, сказал юрист.

«Риск реализации законопроекта может состоять в том, насколько грамотно отделить зерна от плевел при пресечении девиантного поведения и не перегнуть палку воспитательной дубины в частных конкретных случаях. Для этого компетентность ответственных лиц должна быть на высшем уровне. Кроме того, важно избежать проявления элементов ювенальной юстиции, когда дисциплинарно-административные органы будут чрезмерно участвовать в частной семейной жизни», — считает Семеновский.

По его словам, меры, направленные на борьбу с травлей в интернете, «могут оказать позитивный воспитательный эффект на подростков-агрессоров». «Все это, разумеется, будет эффективно и применяемо в случае отсутствия возможностей обхода принимаемых мер», — отметил он.

Юрист Алла Георгиева заявила, что пока в правовом поле нет понятия «травля» и ответственности за нее, хотя это нередкое явление. «Сейчас на этапе подготовки закона можно предвидеть минус в том, что любое поведение ребенка (подшучивания над сверстниками, присваивание прозвищ и пр., что в целом неизбежно и присутствует в школах у большинства) образовательная организация может расценить как «травлю» над другим лицом. Соответственно, с ребенком по новому закону будут проводиться беседы, привлекаться специалисты и родители, которые понесут потом ответственность», — полагает эксперт.

Чтобы избежать размытых трактовок понятий «травля» и «не травля», необходимо четко сформулировать определение этого деяния или бездействия, считает специалист.

«В подростковом возрасте присутствуют игра, шутки над сверстниками, которые по своей природе не несут в себе злого умысла, но могут быть расценены и иметь все признаки юридической «травли». Поэтому, полагаю, отделить друг от друга эти формулировки будет сложно», — полагает она.

В любом случае к разбору таких ситуаций следует привлекать грамотных специалистов, имеющих большой стаж, умеющих индивидуально подойти к каждому конкретному случаю и выявить причины травли, добавила юрист.

Георгиева также призвала уточнить механизм привлечения буллеров к волонтерской работе, объем выполняемой работы и т.д., поскольку принудительный труд в России запрещен и может «возникнуть пробел в праве».

Еще одна потенциальная проблема касается блокировки соцсетей «агрессоров»: кто будет выявлять негативную информацию, как будет устанавливаться его принадлежность конкретному лицу и т.д.

По мнению Георгиевой, механизм привлечения Комиссии по делам несовершеннолетних для работы с буллерами и их родителями, а также защиты прав детей также должен быть предусмотрен законом. Альтернативой может стать прописанное в нем право образовательных организаций издавать свои локальные акты, на основании которых и подростки, и родители должны проходить «воспитательные» процессы.

Кроме того, для родителей и исполняющих их обязанности людей необходимо ужесточить ответственность за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию ребенка, считает Георгиева.

«Если максимальное наказание будет не 500 руб., а минимум 5 тысяч рублей, то родители будут больше проявлять своего внимания на воспитание своих детей», — заключила она.