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Пандемия коронавируса ,  
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Ракова назвала причины роста заболеваемости COVID в Москве

Фото:Софья Сандурская / АГН «Москва»
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Вспышка коронавирусной инфекции в Москве, которая сейчас наблюдается, стала результатом «тотального несоблюдения» жителями столицы предписаний санитарных органов, в частности, полного несоблюдения масочного режима. Такое мнение высказала в эфире телеканала «Россия 1» заместитель мэра Москвы по социальной сфере Анастасия Ракова.

«После достаточно длительного периода весенней изоляции и летних отпусков люди вернулись в город. Но, на мой взгляд, вторая, и она главная причина, — это поведенческая причина. Несмотря на то, что у нас очень высокие цифры заболеваемости, тотальное несоблюдение масочного режима, отсутствие социальной дистанции», — сказала она.

Власти Москвы сообщили о двух антирекордах по коронавирусу в городе
Общество
Фото:Татьяна Макеева / Reuters

Утром 6 октября столичный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией сообщил, что в Москве зафиксированы «два негативных антирекорда» по коронавирусу. это более 4 тыс. новых заболевших и более 1 тыс. госпитализированных. Более 4 тыс. случаев заражения последний раз фиксировали в столице 15 мая (тогда было 4748 случаев).

Резкий рост числа выявляемых больных в столице наблюдается с конца сентября: 24 сентября зарегистрировали более 1 тыс. инфицированных, 25 сентября — уже 1,5 тыс.

Столичные власти пошли на ужесточение мер в городе. С 9 октября они приостановят действие бесплатного проезда для школьников, пожилых людей и граждан, страдающих хроническими заболеваниями. Льготный проезд для жителей старше 65 лет и имеющих хронические заболевания приостановят до 28 октября. Ранее власти попросили граждан из этих групп оставаться дома — перейти в дистанционный формат или при необходимости взять отпуск.

Для школьников льготный проезд отменят до конца каникул, до 18 октября. На фоне ухудшения ситуации с коронавирусом власти Москвы растянули их на две недели вместо обычной одной.

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Власти Москвы исключили штрафы за проезд с заблокированными картами
Общество
Фото:Сергей Киселев / АГН «Москва»

Кроме того, Собянин обязал предпринимателей с 12 октября еженедельно предоставлять данные о работниках, которые переведены на удаленный режим. В частности, необходимо сообщать номера их мобильных телефонов и автомобилей. Сведения нужно отправлять в соответствии с приложенным к указу мэра перечнем. В нем содержатся графы: «Номер мобильного телефона», «Государственный регистрационный номер транспортного средства», «Номер электронной карты «Тройка», «Номер электронной карты «Стрелка», «Номер социальной карты» и «Номер месячного проездного билета без лимита».
 

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