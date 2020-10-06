Ракова назвала причины роста заболеваемости COVID в Москве

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Вспышка коронавирусной инфекции в Москве, которая сейчас наблюдается, стала результатом «тотального несоблюдения» жителями столицы предписаний санитарных органов, в частности, полного несоблюдения масочного режима. Такое мнение высказала в эфире телеканала «Россия 1» заместитель мэра Москвы по социальной сфере Анастасия Ракова.

«После достаточно длительного периода весенней изоляции и летних отпусков люди вернулись в город. Но, на мой взгляд, вторая, и она главная причина, — это поведенческая причина. Несмотря на то, что у нас очень высокие цифры заболеваемости, тотальное несоблюдение масочного режима, отсутствие социальной дистанции», — сказала она.

Утром 6 октября столичный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией сообщил, что в Москве зафиксированы «два негативных антирекорда» по коронавирусу. это более 4 тыс. новых заболевших и более 1 тыс. госпитализированных. Более 4 тыс. случаев заражения последний раз фиксировали в столице 15 мая (тогда было 4748 случаев).

Резкий рост числа выявляемых больных в столице наблюдается с конца сентября: 24 сентября зарегистрировали более 1 тыс. инфицированных, 25 сентября — уже 1,5 тыс.