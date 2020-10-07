Власти Петербурга назвали условие ввода жестких ограничений из-за COVID

Ограничительные меры в рамках борьбы с коронавирусом COVID-19 будут введены в прежних объемах в том случае, если жители Санкт-Петербурга и юрлица не будут взаимно соблюдать требования санитарной безопасности. Об этом во время рабочего совещания по вопросам реализации мер по противодействию распространения коронавируса, которое состоялось в Смольном, заявил вице-губернатор Евгений Елин.

По его словам, в первую очередь речь идет о тех, кто пользуется общественным транспортом, а также о предпринимателях, которые предоставляют услуги путем прямого контакта с клиентом.

В целом, как отметил Елин, в настоящее время рост заболеваемости COVID-19 в Петербурге не носит радикального характера. «В первую очередь необходимо сохранить систему оказания плановой медицинской помощи и принять меры по укреплению амбулаторно-поликлинического звена», — сказал он.

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