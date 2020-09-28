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Пандемия коронавируса ,  
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Беглов объявил об ужесточении контроля за масочным режимом в Петербурге

Фото:Замир Усманов / Global Look Press
Фото: Замир Усманов / Global Look Press

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов объявил об ужесточении контроля за соблюдением масочного режима в городе. Об этом он сообщил в ходе своего еженедельного обращения в эфире «Радио России».

«Будем усиливать контроль масочного режима и мер социальной дистанции», — сказал Беглов.

Позднее в пресс-службе Смольного уточнили, что режим ношения масок продлевается до 11 октября.

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Кроме того, на совещании с членами городского правительства Белов поручил подготовить предложения о переводе сотрудников комитетов, районных администраций, подведомственных учреждений, а также организаций на удаленную работу. Он подчеркнул, что город должен быть готов к разным сценариям развития ситуации с распространением коронавирусной инфекции. При этом губернатор отметил, что пока в Петербурге рост заболеваемости незначительный и ситуация в регионе стабильна.

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Фото:Сергей Карпухин / ТАСС

По данным Роспотребнадзора, за последние в сутки в Санкт-Петербурге выявили 237 новых случаев заражения COVID-19. Всего в городе за весь период выявили 42,5 тыс. заражений коронавирусом, умерли 2894 человека.

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Ранее, в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации мэр Москвы Сергей Собянин также напомнил жителям столицы о необходимости соблюдать масочный режим в общественных местах. Кроме того, он попросил владельцев предприятий перевести сотрудников на удаленную работу, а также рекомендовал москвичам старше 65 лет не выходить из дома.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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