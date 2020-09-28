Беглов объявил об ужесточении контроля за масочным режимом в Петербурге

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Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов объявил об ужесточении контроля за соблюдением масочного режима в городе. Об этом он сообщил в ходе своего еженедельного обращения в эфире «Радио России».

«Будем усиливать контроль масочного режима и мер социальной дистанции», — сказал Беглов.

Позднее в пресс-службе Смольного уточнили, что режим ношения масок продлевается до 11 октября.

Кроме того, на совещании с членами городского правительства Белов поручил подготовить предложения о переводе сотрудников комитетов, районных администраций, подведомственных учреждений, а также организаций на удаленную работу. Он подчеркнул, что город должен быть готов к разным сценариям развития ситуации с распространением коронавирусной инфекции. При этом губернатор отметил, что пока в Петербурге рост заболеваемости незначительный и ситуация в регионе стабильна.